به گزارش خبرنگار مهر، حسين نحوينژاد شامگاه دوشنبه در كارگروه سالمندان استان همدان با بیان اینکه بيشترين بودجه در محروميتزدايي در كشور هزينه ميشود، عنوان داشت: اگر نمادي از محروميت در گوشه و كنار كشور باقي مانده ناشي از عملكردهاي حكومت گذشته است.
رئيس دبيرخانه شوراي ملي سالمندان كشور با تاكيد بر اينكه تا رسيدن به جايگاه آرماني فاصله داريم، بيان داشت: بودجه سازمان بهزيستي كشور از سال 84 تا كنون شش برابر شده است.
نحوينژاد عنوان كرد: توجه به سالمندان در جهان سابقه آنچناني ندارد واين در حالي است كه در ايران به واسطه فرهنگ غني، سالمندان را محترم ميشمردهاند.
وي با تا كيد براينكه نميتوان سن دقيق سالخوردگي را در هر جامعه به درستي معين كرد، ادامه داد: كشيدن دخانيات در جواني آثارش در پيري هويدا ميشود.
اثر بالا يا پايين رفتن سن سالمندي در كشور خنثي است
رئيس دبيرخانه شوراي ملي سالمندان كشور ادامه داد: اثر بالا يا پايين رفتن سن سالمندي در كشور خنثي است.
نحوينژاد با اشاره به اينكه در آفريقا كودكاني كه مبتلا به ايدز شدهاند و سر پرستي ندارند توسط سالخوردگان سرپرستي ميشوند، اظهار داشت: از سال 85 تا 90 يك ميليون نفر به جمعيت سالمندان كشور افزوده شده است.
وي گفت: هرم رشد سن سالمندي در ايران در حال نزديك شده به مشابهه آمار كشورهاي اروپايي است.
در ايران 17 هزار فرد 100 ساله زندگي ميكند
رئيس دبيرخانه شوراي ملي سالمندان كشور با اشاره به اينكه در ايران 17 هزار فرد 100 ساله زندگي ميكند، بيان داشت: شش ميليون سالمند در ايران زندگي ميكنند كه هشت ودو دهم درصد كل جمعيت ايران را شامل ميشود.
نحوينژاد ادامه داد: 10 درصد از سالمندان كشور تنها زندگي مي كنند.
خانههاي سالمندان پذيراي 18 هزار سالمند در كشور هستند
وي با اشاره به اينكه خانههاي سالمندان پذيراي 18 هزار سالمند در كشور هستند، ادامه داد: يكصد وپنجاه هزار نفر از سالمدان تحت پوشش سازمان بهزيستي و يك ميليون و700 هزار نفر نيز تحت پوشش تامين اجتماعي قرار دارند.
رئيس دبيرخانه شوراي ملي سالمندان كشور اذعان داشت: 25 درصد سالمندان كشور تحت پوشش بيمه درماني قرار ندارند.
نحوي نژاد با اشاره به اينكه 37 درصد سالمندان از طريق حقوق بازنشستگي روزگار خود را مي گذرانند، گفت: 22 درصد نيز با كمك هزينه فرزندان خود زندگي مي كنند.
وي ادامه داد: 27 درصد سالمندان از زندگي خود راضي هستند.
37 درصد از سالمندان كشور دچار اختلالات سلامت روان هستند
رئيس دبيرخانه شوراي ملي سالمندان كشور گفت: 37 درصد از سالمندان كشور احتمالا دچار اختلالات سلامت روان هستند.
نحوينژاد با تاكيد براينكه تنها يك درصد از قوانين كشور براي سالمندان تدوين شدهاست، عنوان كرد: 20 استان در كشور تاكنون به طرحهاي شوراي ملي سالمندان براي تكريم سالمندان پيوستهاند.
وي اذعان داشت: طرحهاي شهر دوست دار سالمند، تكريم سالمندان در دستگاههاي دولتي و مناسبسازي معابر براي عبور آنان از مهمترين طرحهايي است كه در كشور براي سالمندان در حال پي گيري است.
رئيس دبيرخانه شوراي ملي سالمندان كشور با اشاره به اينكه آموزش پزشكان براي درمان سالمندان بايد مورد توجه قرار گيرد در پايان گفت: شوراي ملي سالمندان به هر يك از بنيادهاي نوتاسيس سالمندان 50 ميليون تومان كمك بلاعوض مي كند.
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