اجرای سالانه 100 هزار هکتار آبياري تحت فشار در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق خليليان اظهارداشت: سامانه‌هاي مدرن آبياري در کشور از سال 84 (شروع دولت نهم) تا پايان اردیبهشت ماه 92 در مجموع 803 هزار هکتار با ميانگين سالانه بیش از 100 هزار هکتار و در دولت دهم از نيمه دوم سال 88 تا اردیبهشت ماه 92 بيش از 512 هزار هکتار با متوسط عملکرد سالانه بيش از 128 هزار هکتار اجرا شده است، ضمن اينکه هم اکنون وزارت جهاد کشاورزي 85 درصد هزينه اجراي طرح آبياري تحت فشار را به صورت بلاعوض پرداخت مي‌کند که پشتيباني خوبي از توليد کنندگان بخش کشاورزي محسوب مي‌شود.



خليليان اجراي سامانه‌هاي مدرن آبياري تحت فشار در کشور با توجه به شرايط آب و هوايي و بيلان منفي آبهاي زير زميني را بسيار حائز اهميت دانست وگفت: اجراي سامانه‌هاي مدرن آبياري طی سه برنامه توسعه تا سال 84 یعنی ظرف 15 سال در مجموع 492 هزار هکتار بوده که نشان می دهد میانگین عملکرد دولتها از سال 1368 تا 1384 حداکثر32.8 هزار هکتار در سال بوده است.



وي با اشاره به اينکه اجراي شبکه‌هاي فرعي آبياري زهکشي اهميت زيادی براي استفاده از پتانسيل سدهاي ساخته شده در کشور دارد تصريح کرد : تبديل برخي از اراضي ديم به آبي از کاهش بيلان منفي آبهاي زير زميني جلوگيري کرده و ميزان برداشت از آبهاي زير زميني را کاهش مي‌دهد، همچنين هزينه مصرف حامل‌هاي انرژي و پمپاژ را به شدت کاهش داده که اقدامات صورت گرفته تا کنون با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اقدام موثري محسوب مي‌شود.



وزير جهادكشاورزي با اشاره به اينكه در دولت دهم (نيمه سال 88 تا اردیبهشت ماه 92) بيش از 272 هزار هکتار شبکه‌هاي آبياري احداث شده و اجرای طرح های زیربنایی آب وخاک به صورت ویژه در 4 سال اخیر در دستور کار قرار گرفته است، خاطر نشان کرد: در سه برنامه اول ، دوم و سوم توسعه یعنی ظرف 15 سال در مجموع حدود 262 هزار هکتار از این طرح توسط این وزارتخانه اجرا شده بود و در دولت نهم (سالهای 84 الی 88) ظرف 4 سال 85 هزار هکتار تحت پوشش شبکه های آبیاری و زهکشی قرار گرفت که نشان می دهد عملکرد مدیریت فعلی بخش کشاورزی نسبت به دولت نهم (سالهای 84 الی 88) 220 درصد ونسبت به دولت های اسبق(سالهای 70 الی 84)از نظر عملکرد سالانه 290 درصد افزایش یافته است.