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۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۹:۳۳

داوودی عنوان کرد:

حمایت از توليد باعث توسعه و بالندگي ايران اسلامي می شود

حمایت از توليد باعث توسعه و بالندگي ايران اسلامي می شود

رودبار – خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان رودبار گفت: حمایت از توليد و سرمايه گذاران در سال حماسه اقتصادی باعث توسعه و بالندگي ايران اسلامی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود داوودی شامگاه دوشنبه در حاشیه بازدید از سیلو های ذخیره گندم 100 هزار تنی و کارخانه آرد پرهام رودبار افزود: در سال حماسه اقتصادی ملت ولایتمدار ایران اسلامی با همت خود بي اثر بودن تمام تحريم ها را نشان خواهند داد.

وی همچنین برنامه ريزي دقيق را  كليد اصلي تحقق پيام سال و حركت تكاملي ايران به سوي توسعه و بالندگي عنوان كرد و اظهارداشت: همدلي و اتحاد نقش بسيار تعيين كننده‌اي در تحقق اهداف و نهادينه سازي توليد خواهد داشت.

امام جمعه رودبار پيام امسال مقام معظم رهبري را در برگيرنده پيام هاي سال هاي گذشته دانست و گفت: با تمام توان خود باید برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب تلاش جهادگونه و برای اعتلای ایرانی سربلند، همت مضاعف و كار مضاعف را در سرلوحه امور قرار داد.

وی در ادامه به ظرفیت های کشاورزی، گردشگری، صنعتی، معدنی و خدمات شهرستان رودبار اشاره کرد و افزود: با برنامه ریزی اصولی و حمایت جدی از سرمایه گذاران بخش خصوصی می توان این ظرفیت ها را شکوفا کرد.

داوودی یادآورشد: در شرایط کنونی مسئولان باید با تقویت روحیه جهادی در راستای گسترش سرمایه گذاری، اشتغال، بهبود فضای کسب و کار در جامعه تلاش مضاعف داشته باشند.

شهرستان رودبار با بیش از 100 هزار نفر جمعیت در جنوب استان گیلان قرار دارد.

کد مطلب 2097563

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