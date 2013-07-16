جعفر توفیقی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تعیین وزیر علوم، تحقیقات و فناوری توسط حسن روحانی، گفت: کارگروهها مشغول معرفی نامزدهای پیشنهادی به رئیس جمهور منتخب هستند و این کارگروهها نظرات اولیه خود را با وی مطرح و سپس رئیس جمهور منتخب نظر مجلس را هم جویا خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر به عنوان بهترین گزینه انتخاب شود این تصدی را می پذیرد یا خیر، اظهار داشت: اگر کاری از دستم بر آید برای جامعه دانشگاهی حتماً انجام می دهم، ما چهره دانشگاهی هستیم و هر خدمتی لازم باشد انجام می دهم، همانطور که پیش از این هم انجام داده ام. اگر لازم باشد حتماً برنامه های خودم را برای این پست آماده خواهم کرد.

وزیر علوم اسبق درباره زمان اعلام نظر رئیس جمهور منتخب، تاکید کرد: رئیس جمهور منتخب در روز تحلیف، اسامی وزرای پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد کرد.

توفیقی در خصوص کلیدی ترین شاخص وزیر علوم از نگاه رئیس جمهور منتخب، تاکید کرد: تمام وزرا باید پاسخگوی مطالبات مردم باشند، مهمترین نقش دولت روحانی این است که به مطالبات مردم با توجه به شعارهایی که وی پیش از برگزاری انتخابات مطرح کرد، بنابراین وزرا باید پیام مردم و این انتخاب را درک کنند که این امر کلیدی ترین شاخص وزیر علوم از نگاه حسن روحانی است.