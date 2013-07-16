پروژه گازرسانی به شهرهای کوهستانی بره سر و جیرنده 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

غلامحسین رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر 23 درصد مناطق روستایی رودبار از نعمت گاز رسانی بهره مند هستند در حالیکه نرم استانی 63 درصد است.

وی همچنین روند گاز رسانی در مناطق روستایی این شهرستان را مناسب ندانست و اظهارداشت: کوهستانی و صعب العبور بودن مسیر از دلائل مهم کندی گازرسانی در رودبار است.

فرماندار رودبار گفـت: با اجرای خط انتقال گاز دیلمان که از توتکابن در شهرستان رودبار عبور کرده قابلیت های جدیدی در مناطق روستایی منطقه ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: هم اکنون در شهرستان رودبار 27 روستا از نعمت گاز بهره مند، 15 روستا در حال اجرا، 10 روستا در محدوده دهستان شهربیجار در مرحله فراخوان، 21 روستا در حال طراحی و 18 روستا در اولویت طراحی است.

رجبی در ادامه به ساخت سد دیورش شهرستان رودبار که از مصوبات دور نخست سفر رئیس جمهوری و هیئت دولت به گیلان اشاره کرد و اظهارداشت: مطالعات فاز اول و دوم این سد به انجام رسیده است.

وی اعتبارات ملی و استانی را از مشکلات ساخت این پروژه دانست و یادآورشد: در حال حاضر هفت شهر رودبار از حیث بهداشتی و کمبود آب با مشکل مواجه هستند که با تکمیل ساخت سد مزبور مشکلات آب آشامیدنی شهروندان رودباری رفع خواهد شد.

شهرستان رودبار با بیش از 100 هزار نفر جمعیت در جنوب استان گیلان قرار دارد.