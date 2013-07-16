تولید داروی ضد انعقاد خون برای بیماران قلبی و عروقی در کشور

دکتر هادی عارفی- از محققان این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر قرص وارفارین را از داروهای بسیار مهم برای بیماریهای قلبی و عروقی دانست و گفت: وارفارین سدیم از عوامل ضد انعقاد خون است که از طریق مهار ساخت فاکتورهای انعقادی در کبد و در مسیر وابسته به ویتامین K اثر خود را اعمال میکند.
وی با بیان اینکه این دارو به صورت قرص آماده با نام تجاری "کومادین" یا نام ژنریک آن "وارفارین" از خارج وارد میشود، افزود: بر اساس استعلامهای صورت گرفته قیمت هر کیلو از این دارو از کشور چک 960 یورو است که به کشورهای آمریکا و اروپای غربی صادر میشود. این دارو با منبع هندی هر کیلو 600 یورو برآورد شده است.
این محقق میزان ارزبری این دارو در سالهای اخیر را بیش از 2 میلیون دلار ذکر کرد و ادامه داد: در این راستا گروه تحقیقاتی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با همکاری موسسه تحقیقاتی توان و شرکت داروسازی درسا دارو اقدام به بومی سازی دانش تولید ماده اولیه قرص وارفارین کردیم.
عارفی با اشاره به جزئیات این طرح یادآور شد: با توجه به حساس بودن دوز دارو در اثر بخشی آن به ویژه برای بیماران قلبی پس از اعمال جراحی کیفیت ماده اولیه، یکنواختی محتوای قرص و نحوه آزاد سازی وارفارین از اهمیت بالایی برخوردار است از این رو در این پروژه تحقیقاتی ابتدا ماده اولیه این دارو مطابق استانداردهای فارماکوپهای و فرا فارماکوپهای در آزمایشگاه تولید شد.
وی ادامه داد: بهینه سازی روش تولید به گونهای صورت گرفت که روش تولید قابلیت پیاده سازی در مقیاس پایلوت را داشته باشد.
عارفی با بیان اینکه این دارو در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی تولید شده است، اظهار داشت: فاز بعدی اجرای این پروژه تهیه فرمولاسیون قرص وارفارین 5 میلیگرم در مقیاس آزمایشگاهی و پایلوت بود که در دستور کار قرار گرفت که با توجه به اهمیت یکنواختی ماده موثره، از روشهای خاص به منظور یکنواختی ماده موثره انجام شد و در نهایت قرص وارفارین ساخته شد.
استاد دانشکده دارو سازی دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآور شد: نتایج به دست آمده آزمایشها نشان میدهد که قرص وارفارین مطابق استانداردهای جهانی تولید شده است.
عارفی، میزان مصرف این دارو در کشور در سال 200 کیلوگرم ذکر کرد.
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