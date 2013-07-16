دل افکار: عدم ضرورت برگزاری پذیرش فراگیر کارشناسی/ صابری: مصوبه فراگیر مجوز قانونی نداشت

علیرضا دل افکار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از مهرماه امسال کنکور کارشناسی فراگیر پیام نور توسط سازمان سنجش و دانشگاه پیام نور برگزار نمی شود، تاکید کرد: با این حال آزمون فراگیر کارشناسی ارشد به قوت خود باقی است و پیام نور در حال تکمیل مراحل برای برگزاری آزمون این مقطع است.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور در پاسخ به این سوال که آیا حذف آزمون فراگیر بر اساس مصوبه قانونی صورت گرفته یا طبق برخی تصمیم گیریهای شفاهی است، گفت: با توجه به اینکه 50 درصد رشته های دانشگاه پیام نور امکان پذیرش بدون آزمون را دارند، بنابراین ظرفیتهای خالی که در کارشناسی وجود دارد می تواند در اختیار این نوع از پذیرش قرار گیرد.

وی ادامه داد: بنابراین ضرورتی ندارد که پیام نور از طریق فراگیر هم دانشجوی کارشناسی بپذیرد.

در همین باره رضا صابری - عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به خبرنگار مهر، گفت: وقتی پذیرش بدون آزمون به عنوان یک روش پذیرفته شده، فراگیر معنا ندارد؛ در واقع این نوع از آزمون زمانی معنا داشت که نمی توانستیم بدون برگزاری کنکور دانشجو بپذیریم و پیام نور شیوه ای به نام فراگیر ابداع کرده بود اما الان برگزاری این آزمون معنادار نیست.

وی ادامه داد: فراگیر هیچ مجوز قانونی نداشت که ما برای لغو آن دنبال مصوبه قانونی باشیم، حتی کارگروه ماده 4 کنکور به این نتیجه رسید که ادامه برگزاری آزمون فراگیر در کارشناسی ضرورتی ندارد.

به گزارش مهر، طی یک ماه گذشته حسن زیاری رئیس دانشگاه پیام نور طی چندین مصاحبه با رسانه ها اعلام کرد که کنکور فراگیر کارشناسی امسال در مهرماه برگزار نخواهد شد و به طور کلی پذیرش دانشجوی فراگیر کارشناسی از گردونه آزمونهای سازمان سنجش و پذیرشهای دانشگاه مذکور حذف شده است.

به گفته رئیس دانشگاه پیام نور، کنکور فراگیر تنها برای مقطع کارشناسی ارشد طبق روال پیشین برگزار می شود.

رسانه ها در حالی این مصاحبه را روی خط خود بردند که هیچ کدام از مسئولان وزارت علوم و سازمان سنجش در این باره اظهارنظری نکردند، ابراهیم خدایی اما در گفتگو با مهر به عنوان نخستین مقام مسئول اعلام کرد دانشگاه پیام نور هیچ درخواستی برای برگزاری آزمون فراگیر کارشناسی به سازمان ارسال نکرده و چون سازمان سنجش مجری است، پس آزمون فراگیری برای کارشناسی برگزار نمی کند.

همچنین، طی هفته جاری معاون آموزشی وزارت علوم و مدیر کلش برای نخستین بار در پاسخ به مهر، اعلام کردند وزارت علوم اصرار بر حذف دوره فراگیر از دانشگاه پیام نور دارد.

تمام این دستورات و اخبار در حالی منتشر می شود که هنوز مسئول آموزشهای عالی آزاد هیچ دستورالعملی مبنی بر توقف برگزاری کلاسهای آمادگی کارشناسی فراگیر در موسسات آمادگی فراگیر پیام نور صادر نکرده و بسیاری از موسساتی که در سایه مجوزها مشغول فعالیت هستند در حال ثبت نام از دانشجویان بی اطلاع از حذف فراگیر کارشناسی‌اند.