ساخت دستگاه سنگ شکن کلیه با دقت 90 درصد

دکتر محمدرضا رزاقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دستاوردهای این مرکز، افزود: دستگاه لیزر سنگ شکن کلیه (لیزر هولمیوم) از جمله دستاوردهای این مرکز است که در حوزه اورولوژی برای شکستن سنگ کلیه و مثانه به کار برده می‌شود.

رئیس مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه در دستگاه‌های قبلی سنگ شکن کلیه، در هنگام شکستن، سنگ به عقب برمی‌گشت، اظهار داشت: در دستگاه لیزر هولمیوم عرضه شده با موفقیت 85 تا 90 درصد سنگ را خرد می‌کند.

وی استفاده از لیزر کم توان برای درمان زخم‌های پس از جراحی را از دیگر دستاوردهای این مرکز نام برد و یادآور شد: از دستگاه لیزر کم توان همچنین می‌توان برای درمان دردهای مفاصل نیز می‌توان استفاده کرد.

رزاقی با اشاره به جزئیات طراحی و ساخت دستگاه لیزر با کاربرد در دندانپزشکی یادآور شد: این دستگاه برای پر کردن حفره‌های ایجاد شده روی دندان کاربرد دارد.

وی با تاکید بر اینکه پژوهشگران این مرکز موفق به طراحی و ساخت دستگاه لیزر پوستی دی اکسید کربن (CO) شدند، خاطر نشان کرد: این دستگاه در جهت برطرف کردن چروک‌های پوستی کاربرد دارد.

رئیس مرکز تحقیقات لیزر دانشگاه شهید بهشتی دستگاه لیزر KTP را برای درمان بیماری پروستات از دستاوردهای این مرکز دانست و ادامه داد: در حال حاضر در این مرکز طراحی و ساخت 4 دستگاه جدید لیزر را در دستور کار داریم.