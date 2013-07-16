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۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۹:۲۳

معتمدی در گفتگو با مهر:

کامل نجویدن غذا عامل 70 درصد ناراحتی‌های گوارشی است

کامل نجویدن غذا عامل 70 درصد ناراحتی‌های گوارشی است

اصفهان – خبرگزای مهر: عضو گروه طب سنتی پژوهشکده طب صادق اصفهان گفت: خوب نجویدن و کامل هضم نشدن غذا عامل 70 درصد ناراحتی‌های گوارشی در افراد است.

مجتبی معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ماه رمضان روزه‌داران به هنگام سحری به دلیل دیر بیدارشدن از خواب و کافی نبودن وقت یا در هنگام افطاری به دلیل تحمل گرسنگی و تشنگی با شتاب غذا می‌خورند که همین مسئله سبب سوء هاضمه و ناراحتی‌های گوارشی در آنها می‌شود.

وی با بیان اینکه نفخ شکم در روزه‌داران از شایع‌ترین عوارض تندخوری و خوب نجویدن غذا در آنهاست، افزود: خوابیدن بلافاصله پس از سحری یا افطاری نیز سوء هاضمه را برای افراد به همراه می‌آورد.

عضو گروه طب سنتی پژوهشکده طب صادق اصفهان بیان داشت: مصرف آب یخ به دلیل عطش و رفع آن در زمان سحری یا افطاری از دیگر عوامل سوءهاضمه است.

معتمدی گفت: رزوه داران در ایام ماه مبارک رمضان تا حد ممکن از مصرف غذاهای شیرین، چرب، سوسیس کالباس و بادمجان خود دارد کنند.

کد مطلب 2097582

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