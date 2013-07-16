به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه باغ در مقایسه با زراعت دارای سرمایه ثابت بیشتری است و عوارض زیست محیطی کمتری نیز دارد و با تنوع محصولات تولید شده درآمد بیشتری را نصیب باغداران می کند، توجه به توسعه و آبیاری باغات اهمیت بسزایی در این زمینه دارد.

باید برای توسعه باغ‌های بارور تلاش کرد

اما آنچه مسلم است در همدان، نداشتن نگاه اقتصادی به باغ و تلقی ایجاد شده به باغ تنها به عنوان محل تفریح در برهه‌ای که حماسه اقتصادی شعار سال قرار گرفته صحیح نیست و باید برای توسعه باغهای بارور تلاش کرد.

در همین زمینه مطابق آنچه قبلا نیز عنوان شده خرد بودن باغ‌های همدان مشکل دیگری است که باعث عدم امکان ایجاد سیستم آبیاری تحت فشار در باغات می‌شود و باید به فکر چاره بود.

در این راستا با مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان به گفتگو نشستیم.

قدیمی بودن باغات مشکلی برای سیستم آبیاری تحت فشار ایجاد نمیکند

حجت‌الله شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قدیمی بودن باغات مشکلی برای سیستم آبیاری تحت فشار ایجاد نمی‌کند بلکه طراحی سیستم آبیاری تحت فشار با توجه به سن درخت، نوع درخت، بافت خاک و آب مورد استفاده انجام می گیرد.

وی افزود: گاهی در باغات منبع تامین آب مشترک و یا از آب‌های سطحی است و یا اینکه قطعات مورد استفاده خرد و پراکنده است که همین عوامل اجرای سیستم آبیاری تحت فشار را با مشکل مواجه می‌کند.

باغداران باید باغ‌های خود را به صورت یکپارچه درآورند

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بیان داشت: باغداران باید برای حل این مشکل باغ‌های خود را به صورت یکپارچه درآورده تا بتوانند سیستم های آبیاری تحت فشار را در باغ‌های خود ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه باغ‌ های استان همدان به سه دسته درجه یک، درجه دو و درجه سه تقسیم می شوند، اظهار داشت: در باغ‌های درجه یک که نرمال هستند، سیستم های آبیاری تحت فشار به خوبی در آنها اجرا می شود اما در زمینه باغ های درجه دو و سه طرحی به عنوان طرح اصلاح و جایگزینی در سازمان جهاد کشاورزی همدان اجرا می شود.

باغ های درجه دو به درجه یک تبدیل می‌شوند

شهبازی در ادامه بیان داشت: اصلاح باغ‌های درجه دو شامل باغ هایی می‌شود که با یکسری عملیات اصلاحی شاهد افزایش عملکرد باغ بوده و بتوان آنها را به باغ‌های درجه یک تبدیل کرد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان افزود: عملیات اصلاحی شامل عملیاتی نظیر حذف درختان زاید و آلوده، هرس صحیح درختان، اصلاح سیستم آبیاری باغ، کاشت نهال در مناطق خالی از درخت به حدی که تعداد درختان موجود در باغ به تعداد مورد نیاز برسد، مدیریت کف باغ، تغذیه صحیح باغ، مبارزه با آفات و دفع علف‌های هرز است.

عملیات جایگزینی بر روی باغات درجه سه انجام می شود

وی بیان داشت: در صورتی که باغ از نوع درجه سه باشد با اجرای عملیات اصلاح امکان تبدیل وجود ندارد و توصیه می‌شود باغ به صورت کلی از ابتدا حذف شود و ریشه کنی درختان در باغ انجام گیرد و با یکسری عملیات روی بستر کشت، باغ به صورت اصولی و درجه یک طراحی شود.

شهبازی در ادامه گفت: اصول فنی مورد نیاز برای جایگزینی باغ‌های درجه سه شامل شناسایی رقم مناسب منطقه، کشت و کار مطابق اصول فنی، رعایت فواصل مورد نیاز با استفاده از نهال‌های دارای شناسنامه و مورد تایید است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان اظهار داشت: بعد از کشت نیز باید مدیریت و نگهداری از باغ به خصوص در رابطه با هرس، تغذیه و آبیاری، مبارزه با آفات و بیماری‌ها و همچنین دفع علفهای هرز به درستی انجام شود.

کارشناسان به باغداران مشاوره می‌دهند

وی با بیان اینکه کارشناسان باغبانی در شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی دارای آمادگی کامل در زمینه ارائه مشاوره به مراجعه‌کنندگان هستند، اظهار داشت: کارشناسان مجرب در تمامی مراکز جهاد کشاورزی واقع در شهرستان های استان همدان آماده ارائه راهنمایی‌های فنی به افراد مشتاق به احداث باغ هستند تا راهنمایی هایی کامل را در خصوص امکان احداث باغ به متقاضیان ارائه کنند.

شهبازی گفت: باید باغداران باغ های خود را در مساحت های اقتصادی و حداقل سه هکتاری احداث کنند و باغ های خود را به صورت یکدست کشت کرده و از کشت ارقام متفاوت که در زمینه بازاریابی و همچنین برداشت و فراوری محصول مشکلاتی را بوجود می آورد بپرهیزند.

باید باغداری را به صورت باغداری حرفه‌ای و نه تفننی دنبال کرد

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان اظهار داشت: باید باغداری را به صورت باغداری حرفه ای و نه تفننی دنبال کرد.

وی با اشاره به اینکه نهالستان‌هایی در داخل و خارج استان همدان وجود دارد که مورد تایید جهاد کشاورزی است، اظهار داشت: باغداران می توانند با مراجعه به این مراکز ارقام مورد نیاز خود را دریافت کنند.

ارائه تسهیلات بانکی به متقاضیان برنامه های اصلاح و جایگزینی باغات

شهبازی در پایان سخنانش بیان داشت: در زمینه اجرای برنامه های اصلاح و جایگزینی تا 90 درصد هزینه ها به صورت تسهیلات بانکی انجام می گیرد که متقاضیان می توانند با مراجعه به مدیریت تمامی شعب جهاد کشاورزی واقع در شهرستان های استان همدان از کارگروه توسعه بخش کشاورزی تسهیلاتی دریافت کنند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان همدان نیز وسعت باغ های استان همدان را حدود 70هزار هکتار عنوان کرد و گفت: سالانه افزون بر 600 هزار تن انواع میوه به ارزش تقریبی 30هزار میلیارد ریال از باغ های استان همدان حاصل می شود .

علیرضا رنجبر ضرابی گفت: سرانه تولید محصول‌های باغی در جهان به ازای هر نفر چیزی کمتر از 9کیلو گرم محاسبه شده در حالیکه این سرانه در همدان 34کیلو گرم است.

وی گفت: انواع میوه های درختی از جمله گیلاس، آلبالو، زرد آلو، سیب زرد و قرمز، آلوی زرد و سیاه، بادام، گلابی و به در استان همدان به میزان بیش و کم تولید می‌شود، اما این استان در تولید دو محصول پر مصرف از جمله انگور و گردو از قطب ها مهم و برتر کشورمان و جهان به شمار می‌آید.

خرد شدن اراضی کشاورزی و باغ‌های میوه مشکل آفرین است

رنجبر ضرابی تاکید کرد: یکی از عمده‌ترین دغدغه و چالشهای پیش روی برای توسعه باغ‌ها در استان همدان، خرد شدن اراضی کشاورزی و باغ‌های میوه است.

وی گفت: وقتی زمین‌های کشاورزی و باغی به هر دلیل به قطعه‌های کوچک تر تقسیم شده و دست به‌دست می‌‌شود، قابل برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های توسعه و اصلاح گونه‌های درختی نخواهد بود و رفته رفته قابلیت های خود را از دست می‌دهد.

وی تاکید کرد: یک پارچه سازی زمین های کشاورزی و باغی بهترین روشی است که راههای آسیب به این بخش حیاتی و اقتصاد مولد برای کشور را می بندد.

رئیس سازمان کشاورزی استان همدان گفت: بخش کشاورزی و باغبانی استان همدان با پیشرفت‌های شگرفی در سال‌های اخیر پشتوانه محکمی برای ثبات اقتصادی در این استان همدان بوجود آورده است.

عبور از کشاورزی نیمه سنتی به کشاورزی کاملا مدرن و علمی ضروری است

علیرضا رنجبر ضرابی عنوان کرد: توسعه بیش از پیش بخش کشاورزی در همدان مستلزم سرمایه‌گذاری های بیشتر و عبور از کشاورزی نیمه سنتی به کشاورزی کاملا مدرن و علمی است.

وی گفت: محدودیت های موجود در دسترسی به منابع آبی و کاهش تدریجی ذخایر آب‌های زیرزمینی از چالش های اصلی بخش کشاورزی در استان همدان است.

وی گفت: قدم های مثبتی برای تغییر روشهای آبیاری کشتزارها از سنتی به مدرن برداشته شده است و استفاده از روش‌های آبیاری بارانی و قطره‌ای در الویت برنامه ها است.

بر اساس مباحث عنوان شده در زمینه سنتی بودن باغ های استان همدان و با توجه به وجود کم آبی در استان همدان ایجاد سیستم های آبیاری تحت فشار در باغات استان همدان دارای اهمیت بسزایی است.

احداث باغات جدید به صورت مهندسی و نوین به صورتی که بتوان با ایجاد سیستم های آبیاری تحت فشار باعث بالا بردن عملکرد باغ شد و همچنین با یکپارچه سازی باغات از خرد شدن آنها جلوگیری کرده و باعث افزایش عملکرد محصولات باغی و افزایش درآمد باغداران شد نیز باید مدنظر باشد.

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گزارش: آرزو زنگنه