اشاعه فرهنگ قرآنی راهکار موثر در مبارزه با دشمنان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد گلستانی فرد دوشنبه شب در مراسم گشایش نمایشگاه قرآن کریم در بیرجند اظهارکرد: جامعه دینی باید زندگی خود را بر پایه قرآن و آموزه های قرآنی استوار کند.

وی با بیان اینکه اشاعه فرهنگ قرآنی ما را از بسیاری آسیب های اجتماعی مصون می دارد، افزود: به ریسمان الهی چنگ بزنیم از سر گشتگی هایی که امروز بسیاری از جوامع دچار آن هستند رهایی می یابیم.

وی بیان کرد: توجه به آموزه های قرآنی و ترویج و اشاعه فرهنگ قرآنی موجب عزت و افتخار روز افزون اسلام و بر افراشته شدن پرچم اسلام در سراسر دنیا می شود.

وی با بیان اینکه امروز بسیاری از توطئه های دشمنان برای جلوگیری از ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی است، اظهارداشت: امروز تلاشهای استکبار برای خاموش کردن بیداری اسلامی و توطئه علیه انقلاب اسلامی ایران ناشی از ترس ترویج فرهنگ قرآنی در جوامع است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی عنوان کرد: بر پایی نمایشگاه های قرآنی راهکاری موثر برای توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی و هدایت جامعه در جهت زندگی قرآنی و امت اسلامی در جهت امت واحده اسلامی است.

وی با بیان اینکه ماه رمضان ماه برکات و ارزشهای الهی است، تصریح کرد: رمضان ماه نزول قرآن است و باید تلاش کنیم با نزدیک تر شدن به قرآن در این ماه زندگی قرآنی را در جامعه ترویج دهیم.

گلستانی فرد با اشاره به اینکه روزه گرفتن اصلی ترین فریضه ماه مبارک رمضان است، ادامه داد: انس با قرآن و تدبر در آن، کمک به محرومین، اطعام فقرا، صله رحم و ... از دیگر برکات است که باید نهایت استفاده را از آن برد.