هشدار پلیس فتا در مورد استفاده از خدمات بانکی در کافی نتها

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تراب نوراللهی در این باره گفت: باشکایت فردی مبنی بر برداشت وجه از حساب وی، ماموران اقدامات خود را برای شناسایی عامل برداشت آغاز کردند.در تحقیقات اولیه مشخص شد تمامی برداشت ها به صورت اینترنتی و برای پرداخت خرید کارت شارژ بوده است. پس از بررسی های تخصصی و فنی مشخص شد برداشت ها از کافی نتی در سطح شهر صورت گرفته است.

رییس پلیس فتا غرب استان تهران ادامه داد: براساس اظهارات شاکی مشخص شد وی چندی پیش برای ثبت نام اینترنتی به کافی نت رفته و اطلاعات کارت بانکی خود را در اختیار متصدی قرار داده که پس از احضار فرد مزبور و ارائه دلایل مستند، وی به برداشت وجه اعتراف کرد .

وی در پایان هشدار داد: به هیچ عنوان رمزهای بانکی خود را در اختیار دیگران قرار نداده و در صورت استفاده از سیستم های مراکز خدماتی و مانند آن سریعا نسبت به تغییر رمزهای بانکی خود اقدام کنید.