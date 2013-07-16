به گزارش خبرنگار مهر، در طول تاریخ زندگی بشر همواره مسائل تازه‌ای برای انسان اتفاق افتاده است و همیشه با پدیده‌های جدیدی دست وپنجه نرم کرده است و این امر امروزه به صورت ورود تکنولوژی های جدید بیشتر نمایان است.

به طور کلی بشر با هر پدیده تازه‌ای مقابله می‌کند و مدتی طول می‌کشد تا خود را با شرایط جدید وفق دهد و این جزئی از طبیعت بشر است و به بشر ثابت شده که در مقابل چیزهای تازه نمی‌توان از خود مقاومت نشان داده است که هر گاه با این پدیده‌ها برخوردهای نامعقول کرده‌ایم به ضرر خودمان تمام شده است.

امروزه تکنولوژی تولید را زیاد کرده و قدرت خرید را به همه مردم داده است و تولید واقعا به شکل سرسام‌آوری زیاد شده و اگر قدیم‌ترها کالایی به شکل محدود و طی فرآیندی طولانی تولید می‌شد امروزه با پیشرفت صنعت و اتوماسیون و غیره در تعداد انبوه و در مدت زمان کوتاهی تولید می شود.

این اقتضای زمان ماست که برخورد با آن منطقی نیست چراکهوقتی تخته فرش‌های دستباف کشورمان را زیرو رو می‌کنیم احساس غرور به ما دست می‌دهد آنها صفحات هنر و هویت ایران و ایرانی هستند و بی‌شک صاحب این هنر هم ایران است و ایرانی.

با توجه به صادرات ۱۰۰ درصدي محصول‌هاي توليدي فرش دستباف استان ایلام ارزآوري بالا و ‏هزينه كم توليد مي‌توان اين صنعت را به عنوان يك شغل با ارزش افزوده بسيار بالا و ريسك پذيري ناچيز ‏تلقي كرد. ‏

فرش دستباف ایلام می‌تواند بهترین معرف فرش ایران باشد

بر اساس برآورد كارشناسان به ازاي توليد هر چهار متر مربع فرش دستباف ‏يك شغل ايجاد مي‌شود و اقدام هاي انجام شده در بخش صنايع دستي، فرش و گليم نقش برجسته استان بايد قاعده‌مند شود. ‏

توليد، اشتغال و تكميل ‏خوشه‌هاي صنعتي به سرعت بايد انجام شود تا همه از پايداري و اشتغال آن بهره مند شوند. ‏

فرش دستباف استان ایلام می‌تواند بهترین معرف برای شناسایی فرش ایران باشد چراکه نقش‌ها و طرح‌های فرش ایلام نشأت گرفته از فرهنگ، آداب، رسوم و عقاید مردمان این خطه است و در نوع خود کم نظیر است.

تولید فرش استان را در ابعاد پشتی، زرع و نیم، دو زرعی و شش متری است و لچک و ترنج، شاه عباسی، گل فرنگ، قاپ قاپی، ‏گلدانی، اطلسی، اسلیمی و مستوفی از عمده ترین نقشهای کاربردی در ‏تولید فرش استان به شمار می‌آیند.

نبود مواد اولیه مطلوب و ارزان، مشکلات فراوان در بخش رنگ و رنگرزی، دخالت سازمان‌های دولتی در امر فرش، وجود رقبایی مانند هند و پاکستان با مواد اولیه ارزان و کارگر ارزان تر، عدم حمایت از نوغانداران، استفاده از پشم های دباغی شده و عدم رسیدگی به هنرمندان بافنده که از دل وجان برای بافت فرش‌ها مایه می‌گذارند و در مقابل بهای کمی به آنها پرداخت می شود و در مقابل این مشکلات فرش دستباف کاملا واضح است و مسلما این مشکلات عامل اصلی و اساسی در رکود فرش های دستباف ایران شده است و نه فرش ماشینی !!

عده ای تنها معضل بزرگ فرش دستباف را راه افتادن کارخانجات تولید فرش ماشینی می‌دانند و می‌گویند ۹۰ درصد ضرر وارده به صنعت فرش دستباف کشور را همین مسئله می‌دانند.

محبوبیت فرش دستباف در بین مردم دنیا

مزایای فرش ماشینی در این دوره این است که با سرعت بیشتری در مرحله طراحی و در مرحله تولید انجام شده و هزینه کمتری را هم در برمیگرد و در عین حال طرحهای مدرن را نیز در خود جای داده است و مانند هر کفپوش دیگری برای خود نقشی مستقل ایجاد می‌کند همان طور که در دنیا سلایق مختلف وجود دارد مطابق با آن باید فرآورده های مختلفی هم وجود داشته باشد .

این مسئله هیچ گاه در مقابل با فرش‌های دستباف قرار نمی‌گیرد بلکه در کنار هم و در یک راستا قرار می‌گیرد و ما اگر می‌خواهیم اصالتها حفظ شود باید برای کیفیت فرش‌های دستباف خود فکری کنیم تا حداقل در این بازار سلایق مختلف را هم ارضا کنیم .

با توجه به محبوبیت فرش دستباف در بین مردم دنیا هیچ گاه هیچ قدرتی نمی‌تواند این هنر را از عرصه وجود حذف کند اگر محصولی جدید مثل فرش ماشینی هم تولید شود یه عنوان رقیب نخواهد بود بلکه سلایق مختلف در دنیای امروز ایجاب می کند که نوآوری هایی از این قبیل هم وجود داشته باشد .

استان ایلام بزرگ‌ترین سرمایه تولید فرش است که همانا نیروی انسانی ماهر را داراست که متولیان امر باید زمینه آموزش آنان را فراهم کنند تا اين استان در صادرات فرش دستباف در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد.

صادرات فرش دستباف ایلام به اروپا

کارشناس مسائل فرش در استان ایلام در این ارتباط گفت: هنر فرش دستباف در استان ایلام و نقش و نگار آن در بازارهای جهانی مورد علاقه مشتریان است.

علی اصغری با اشاره به اینکه در خصوص صنعت فرش دستباف اقدامات قابل قبولی انجام شده، افزود: کارشناسان متولی کارهای خوبی برای رشد صنعت فرش در ایلام انجام داده‌اند ،ولی هم اکنون فاصله زیادی با برنامه‌های از پیش تعیین شده برای توسعه این صنعت وجود دارد.

وی با بیان اینکه 95 درصد فرش تولیدی دستباف ایلامیان به بازارهای جهانی صادر مي‌شود، تصریح کرد: این موضوع به سبب کیفیت بالا و هنر بی نظیر فرش دستباف است که توسط نیروی انسانی ماهر تولید و تحویل بازارهای جهانی مي‌شود و باید مسئولان متولی با حمایت همه‌جانبه از جمله بیمه، آنان را به کار بیشتر دلگرم کنند.

اصغری افزود: تمامي روستاهای استان باید دارای کارگاه‌های فرشبافی باشند و مسئولان باید زمینه آموزش به‌بافی براي آنان را فراهم کنند و از آنها با پرداخت تسهیلات پشتیبانی کنند

وی معتقد است: استفاده از ظرفیت مرز بین‌المللی مهران برای صادرات فرش دستباف ایلام به کشورهای عراق، سوریه و اردن مي‌تواند علاوه بر ایجاد رقابت در بازارهای جهانی، زمینه حضور فرش ایلام در دیگر بازارهای جهانی را فراهم کند.

وضعیت فرش دستباف ایلام

معاون برنامه‌ریزی استانداری ایلام نيز در این ارتباط با اشاره به اینکه باید در کنار کارگاه‌های فرشبافی از طریق مسئولان متولی فضاهای سالم تفریحی، ورزشی و بهداشتی ساخته شود، گفت: این اقدام مي‌تواند در توسعه فرش دستباف ایلامی مؤثر باشد و افراد را به این کار دلگرمتر کند.

حشمت الله عسگری با اشاره به اینکه وضعیت اعتبارات آموزشی فرشبافی در ایلام مناسب است، بیان داشت: فرمانداران شهرستان‌های تابعه استان باید با فرهنگ‌سازی و تشویق آحاد مختلف مردم بتوانند زمینه مشارکت آنان در آموزش‌های فرشبافی را فراهم کنند تا در آینده این افراد بتوانند ایجاد خوداشتغالی کنند.

حمایت از فرش دستباف ایلام

مشاور استاندار استان نیز تصریح کرد: استان ایلام مي‌تواند با این پیشرفت به قطب تولید فرش دستباف در کشور تبدیل شود که این موضوع با حمایت همه‌جانبه مردم و مسئولان محقق خواهد شد.

طیب افشار نیا با اشاره به این که برای تجارت صنعت فرش در ایلام بايد قدم‌های مثبتی برداشته شود، می افزاید: باید از طریق مسئولان و کارشناسان متولی،مطالعاتی اساسی صورت گیرد که فرش ایلام به عنوان فرش با کیفیت در بازارهای جهانی شناخته شود.

اختصاص اعتبارات لازم برای مشاغل خانگی

مدیر شرکت سهامی فرش استان ایلام نیز تأکید کرد: برای تهیه مواد اولیه فرش دستباف ایلام با حضور مسئولان ارشد استان و تعدادی از مدیران کل استان، رنگرزخانه گیاهی سنتی شرکت سهامی فرش استان در روستای چم ژاب شهرستان دره شهر افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفته تا بتواند علاوه بر تأمین مواد اولیه به استان‌های همجوار نیز خدمات‌دهی کند.

مراد ناصری با اشاره به این که این رنگرزخانه زیرمجموعه صنعت فرش استان است، می افزاید: این رنگرزخانه در روز قدرت سرویس‌دهی 500 کیلو کرک و ابریشم را دارد و اگر برای هر کارگاه خانگی 20 کیلوگرم کرک و ابریشم در نظر گرفته شود، این رنگرزخانه روزانه قدرت سرویس‌دهی به 25 کارگاه خانگی را داراست.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان ایلام نیز گفت: 340 میلیارد ریال برای ایجاد اشتغال افراد تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی از جمله کمیته امداد و بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ایجاد مشاغل خانگی اختصاص یافته است.