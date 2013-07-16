دیدار دوستانه تیمهای فوتسال فرش آرا مشهد و منتخب تربت حیدریه برگزارشد

به گزارش خبرنگار مهر ، این دیدار دوشنبه شب به میزبانی تربت حیدریه در سالن ورزشی نهم دی این شهر با قضاوت سعید الوندی و محمدرضا علاقمند در حالی برگزارشد که با استقبال خوب تماشاچیان تربتی روبرو شد.

با شروع بازی علی رغم اینکه تیم منتخب تربت حیدریه در مقابل حریف لیگ برتری خود کار سختی پیش رو داشت توانست در ده دقیقه ابتدای نیمه اول دروازه خود را بسته نگه دارد ،اما سرانجام در دقیقه 11بازی، تیم فرش آرا با گل علی عبدالهی از حریف خود پیش افتاد ودر ادامه بازی این تیم موفق شد در دقایق چهارده ،هفده و هجده توسط رحمان سارانی، قدرت بهادری و مجید لطیفی گلزنی کند ودر پایان نیمه اول با برتری 4بر صفر به رختکن برود.

در شروع نیمه دوم در دقیقه 21ناصر عجم گل پنجم فرش آرا را به ثمر رساند و در ادامه علی رغم موقعیتهایی که هر دو تیم داشتند بازی با همان نتیجه 5بر صفر به سود تیم فوتسال فرش آرا مشهد به پایان رسید.

گفتنی است در بین دو نیمه این دیدار مراسم قرعه کشی ویژه تماشاچیان حاضر در سالن برگزار شد و جوائزی به قید قرعه به چند نفر اهدا شد.