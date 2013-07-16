13 ماده از لایحه قانون صنفی کشور به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیشنهاد اعاده 13 ماده از این لایحه به کمیسیون اقتصادی را ارائه داد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: این مواد در خصوص بحث تعزیرات حکومتی و در واقع به وظایف سازمان تعزیرات بر می گردد.

وی ادامه داد: هیئت رئیسه مجلس این مواد را بررسی کرده، با توجه به این که مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مورد وجود داشته و یک بار اصلاحاتی در مجلس با اذن در این خصوص انجام شده باید بررسی کرده و ببینیم آیا می توانیم در این خصوص ورود کنیم یا خیر.

وی تصریح کرد: بر این اساس باید کمیسیون اقتصادی مجددا این مواد را بررسی کند و تا آنجا که می توانیم از ورود به این مواد جلوگیری کنیم چرا که پروسه گرفتن اذن برای بررسی این مواد باید وجود داشته باشد تا ورود کنیم.

وی ادامه داد: مصوبه مجمع در این مورد وجود دارد و زمانی که باید یک مصوبه در مجمع طی کند مشخص نیست لذا باید 13 ماده از این لایحه به کمیسیون ارجاع شود.

در ادامه محمدحسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه گفت: ماده 16، تبصره 5 ماده 17 مواد 39 تا 43 و مواد 45 تا 49 این لایحه به کمیسیون اقتصادی ارجاع می شود.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: البته ممکن است مواد دیگری نیز با این اشکال در لایحه وجود داشته باشد که آن ها نیز با رای نمایندگان به کمیسیون اقتصادی اعاده خواهد شد.

وکلای ملت با 185 رای موافق 11 رای مخالف 9 رای ممتنع از 236 نماینده حاضر در مجلس با اعاده این مواد به کمیسیون اقتصادی موافقت کردند.

نمایندگان پس از این رای گیری بنده "ه" ماده 17 را بررسی کردند. این بند در خصوص عدم اجرای مقرراتی است که توسط نیروی انتظامی درمورد واحد های صنفی وضع شده یا می شود که این بند با احضار عباس رجایی نماینده مردم اراک حذف شد و تبصره های بعدی این ماده نیز به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.

بر اساس این گزارش مواد 39 تا 43 در خصوص جریمه گران فروشی واحد های صنفی که شامل جریمه نقدی تا 15 برابر مبلغ گرانفروشی و تعطیلی واحد صنفی و استرداد کالا است. مواد 45 تا 49 نیز در خصوص تخلفات افراد صنفی فاقد پروانه و جرایم آنها است.