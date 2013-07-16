به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم صوتی «ترتیل قرآن کریم» کاری از گروه تلاوت رادیو قرآن است که چهارشنبه 25 تیرماه با حضور محمدحسین صوفی، معاون صدای رسانه ملی، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید محمدی معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمدحسین محمدزاده مدیر رادیو قرآن، حجت الاسلام مهدی تقوی و جمعی از مدیران جامعه قرآنی رونمایی می شود.

براساس اين گزارش، آلبوم صوتی «ترتیل قرآن کریم» مجموعه تلاوتهای ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمدحسین سبزعلی و استاد محمدحسین سعیدیان است.

این مراسم با حضور مسئولان قرآنی، اصحاب رسانه و استاد محمدحسین سبزعلی و استاد محمدحسین سعیدیان چهارشنبه 25 تیرماه ساعت 20 در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم رونمایی می شود.