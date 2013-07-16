  1. دين، حوزه، انديشه
۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۰۰

رونمايي از لوح فشرده «ترتیل قرآن کریم» در نمایشگاه بین‌المللی قرآن

رونمايي از لوح فشرده «ترتیل قرآن کریم» در نمایشگاه بین‌المللی قرآن

آلبوم ترتیل قرآن کریم با صدای اساتید سبزعلی و سعیدیان که توسط رادیو قرآن تولید شده است چهارشنبه 25 تیرماه در بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم‌ رونمایی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم صوتی «ترتیل قرآن کریم» کاری از گروه تلاوت رادیو قرآن است که چهارشنبه 25 تیرماه  با حضور محمدحسین صوفی، معاون صدای رسانه ملی، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید محمدی معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمدحسین محمدزاده مدیر رادیو قرآن، حجت الاسلام مهدی تقوی و جمعی از مدیران  جامعه قرآنی رونمایی می شود.

براساس اين گزارش، آلبوم صوتی «ترتیل قرآن کریم» مجموعه  تلاوتهای ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمدحسین سبزعلی و استاد محمدحسین سعیدیان است.

این مراسم با حضور مسئولان قرآنی، اصحاب رسانه و استاد محمدحسین سبزعلی و استاد محمدحسین سعیدیان چهارشنبه 25 تیرماه ساعت 20 در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم رونمایی می شود.

کد مطلب 2097607

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها