به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار کناریوند در این باره اظهارداشت: در راستای اجرای سیاست‌های راهبردی سازمان و تکالیف مندرج در برنامه توسعه پنجم مبنی بر مکانیزه کردن امورات ثبتی از جمله صدور اسناد کاداستری، در سه ماه نخست سال جاری 10 هزار و 474 جلد سند تک برگ در این استان صادر شده است.

وی افزود: این آمار نسبت به مدت مشابه سه ماه نخست سال گذشته 30 درصد افزایش داشته است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین تصریح کرد: یکی از اولویت‌های اصلی این اداره کل در سال جاری افزایش صدور اسناد کاداستری و تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد کاداستری تک برگ است.

استفاده از ظروف یک‌‌بار مصرف گیاهی به جای پلاستیکی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین استفاده از ظروف یک بار مصرف پلاستیکی برای نگهداری و حمل مواد غذایی و آشامیدنی بالای 60 درجه سانتی‌گراد و مواد غذایی چرب را ممنوع دانست و به استفاده از نوع گیاهی این ظروف تأکید کرد.

علی‌اکبر زینالو در این باره گفت: مواد سمی موجود در ظروف یک بار مصرف پلاستیکی در مواد غذایی حل می‌شود و پس از ورود به بدن، جذب بافت‌های چربی بدن می‌شود که بسیار خطرناک است.

وی افزود: افرادی که قصد اطعام و توزیع نذورات دارند باید از ظروف گیاهی استفاده کنند تا سلامت مصرف ‌کنندگان حفظ شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین تأکید کرد: از آنجا که کشور ایران نیز به فناوری ساخت ظروف یک بار مصرف گیاهی دست پیدا کرده و این ظروف عاری از هرگونه اثرات مضر و واکنش‌های شیمیایی در تماس با مایعات و غذاهای داغ بوده و در برابر حرارت نیز مقاوم هستند، توصیه می‌شود، هیئت‌های مذهبی از این ظروف استفاده کنند.

طرح قرار مهربانی در قزوین اجرا می شود

مدیرکل جمعیت هلال احمر استان قزوین از اجرای طرح "قرار مهربانی" در این استان خبر داد و گفت: در راستای اجرای این طرح کارکنان و اعضای افتخاری این جمعیت همزمان با سراسر کشور اقدام به اهدای خون خود می کنند.

حسین درویشیدر این باره اظهارداشت: طرح قرار مهربانی با شعار "اهدای عضو، اهدای خون، هدیه ای برای نجات جان انسان ها" و با همکاری سازمان انتقال خون همزمان با سراسر کشور روز 25 تیرماه آغاز می شود.

وی اضافه کرد: این طرح در راستای گسترش فرهنگ نوع دوستی، مهرورزی و نهادینه کردن تلاش جهت تامین سلامت انسان ها و تسکین آلام بشری در میان مردم بویژه جوانان و نوجوانان در ماه رمضان اجرا می شود.

درویشی ادامه داد: بر این اساس طرح قرار مهربانی روز سه شنبه همزمان با هفتم ماه مبارک رمضان در ساعت 21.30 دقیقه با مراجعه 50 نفر از کارکنان و اعضای افتخاری این جمعیت به پایگاه انتقال خون استان آغاز می شود.

وی بیان کرد: ثبت نام و خونگیری از اهدا کنندگان تا پایان ماه مبارک رمضان در پایگاه انتقال خون انجام خواهد شد.

مدیرکل جمعیت هلال احمر استان قزوین افزود: این اهدا کنندگان خون می توانند در زمان مراجعه به پایگاه انتقال خون، فرم اهدای عضو را نیز تکمیل و تحویل دهند.