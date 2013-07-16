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۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۹:۴۶

احمدی نژاد ازمرکز پژوهش‌های کاربردی سازمان زمین شناسی بازدید کرد

احمدی نژاد ازمرکز پژوهش‌های کاربردی سازمان زمین شناسی بازدید کرد

رئيس‌جمهور از مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني ايران واقع در استان البرز بازديد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر از کرج، محمود احمدی ‌نژاد صبح امروز با سفر به استان البرز و شهر کرج به همراه وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان انرژی اتمی و چند تن از همراهانش برای اطلاع از فعالیت های صورت گرفته در مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران از این مرکز بازدید کرد.

وی ضمن بازديد از بخش های مختلف مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني ايران با توضيحات کارشناسان اين مرکز، از جزييات و کيفيت فعاليت های صورت گرفته در اين مرکز در زمينه تهيه نقشه های زمين شناسي در عرصه هاي معدني، کشاورزي، مخاطرات و بلايای طبيعي و رويدادهای اقليمي آگاهي يافت.

همچنین قرار است تا دقایقی دیگر و پس از بازدید وی از بخش های مختلف جلسه کارگروه های توسعه معادن کشور به رياست وی در اين مرکز برگزار شود.

کد مطلب 2097613

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