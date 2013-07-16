عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- "جان کری" وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه به اردن سفر و با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار خواهد کرد.
- "ویلیام برنز" معاون وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن هرگز الگوی خود را بر مصر تحمیل نخواهد کرد.
- اعتراضات طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری سابق مصر به درگیری در قاهره و الجیزه تبدیل شد.
- دانشگاه حلب دکترای افتخاری اعطایی به رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه را پس گرفت.
- کشورهای غربی عضو شورای امنیت خواستار تحریم ایران با هدف تجهیز تسلیحاتی مخالفان سوری شدند.
- رئیس یکی از بزرگترین کارتل های مواد مخدر در مکزیک بازداشت شد.
- افراد مسلح ناشناس به یک مرکز پلیس در صنعاء حمله کردند.
- یک کشتی کره شمالی در پاناما به دلیل وجود تجهیزات موشک در آن متوقف شد.
- ارتش لیبی تلاش برای ترور سالم القنیدی رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور را تکذیب کرد.
- تمامی زندانیان سیاسی در میانمار تا پایان سال 2013 از زندان آزاد خواهند شد.
- 13 نظامی اسرائیلی به دلیل خودداری از انجام ماموریت در بلندی های اشغالی جولان بازداشت شدند.
- در جریان درگیری طرفداران و مخالفان اخوان المسلمین در قاهره 2 نفر کشته و 150 تن زخمی شدند.
نظر شما