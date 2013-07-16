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۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۹:۴۹

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به شرح زیر است.

- "جان کری" وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه به اردن سفر و با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار خواهد کرد.

- "ویلیام برنز" معاون وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن هرگز الگوی خود را بر مصر تحمیل نخواهد کرد.

- اعتراضات طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری سابق مصر به درگیری در قاهره و الجیزه تبدیل شد.

- دانشگاه حلب دکترای افتخاری اعطایی به رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه را پس گرفت.

- کشورهای غربی عضو شورای امنیت خواستار تحریم ایران با هدف تجهیز تسلیحاتی مخالفان سوری شدند.

- رئیس یکی از بزرگترین کارتل های مواد مخدر در مکزیک بازداشت شد.

- افراد مسلح ناشناس به یک مرکز پلیس در صنعاء حمله کردند.

- یک کشتی کره شمالی در پاناما به دلیل وجود تجهیزات موشک در آن متوقف شد.

- ارتش لیبی تلاش برای ترور سالم القنیدی رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور را تکذیب کرد.

- تمامی زندانیان سیاسی در میانمار تا پایان سال 2013 از زندان آزاد خواهند شد.

- 13 نظامی اسرائیلی به دلیل خودداری از انجام ماموریت در بلندی های اشغالی جولان بازداشت شدند.

- در جریان درگیری طرفداران و مخالفان اخوان المسلمین در قاهره 2 نفر کشته و 150 تن زخمی شدند.

کد مطلب 2097615

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