به گزارش خبرگزاری مهر، آبیدال 33 ساله روز یکشنبه در دیدار دوستانه با فورتونا دوسلدورف که به شکست 3 بر 2 موناکو انجامید 35 دقیقه با بازوبند کاپیتانی موناکو در زمین حضور داشت. وی که پس از بهبودی از عمل پیوند کبد به میدان فوتبال بازگشته از "کلودیو رانیه ری" خواسته بازوبند را به وی بدهد.
آبیدال در گفتگو با اکیپ اظهار داشت: در طول دوران بازیگری هرگز نخواستهام که کاپیتان باشم اما الان عوض شدهام. در حال حاضر تجارب بیشتری دارم و میخواهم در کنار بازیکنان جوان بازی کنم. اگر این به معنای کاپیتان شدن است بدون هیچ مشکلی آن را میپذیرم.
وی افزود: چنانچه مربی به من اعتماد داشته باشد من پاسخ اعتمادش را میدهم . این خیلی اهمیت دارد و فکر میکنم از پس انجام آن برآیم. تنها زمان است که در این مورد قضاوت خواهد کرد.
نظر شما