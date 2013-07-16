روابط عمومی شهرداری فرون آباد برتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محمودی معاون امور عمرانی استانداری تهران طی تقدیرنامه ای از حسن سندگل مدیر روابط عمومی شهرداری فرون آباد به عنوان روابط عمومی برتر شهرداریهای استان تهران تشکر و قدردانی کرد.

در مراسمی که با حضور محمدرضا محمودی معاون امور عمرانی استانداری، حسین مرادی مشاور استاندار و مدیرکل حوزه استاندار و سرپرست حراست استانداری، ثنایی موحد مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری، حمید اردوخانی مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری، حجت الاسلام دعاگو امام جمعه و لاریجانی فرماندار شمیرانات و شهرداران شهرهای استان تهران به میزبانی شهرداری و شورای اسلامی شهر قصران برگزار شد، از مدیر روابط عمومی شهرداری فرون آباد به عنوان روابط عمومی برتر شهرداریهای استان تهران تقدیر شد.

محمدرضا محمودی معاون امور عمرانی استانداری تهران در تقدیر نامه ‌ای خطاب به حسن سندگل روابط عمومی شهرداری فرون آباد، از تلاشها و زحمات وی برای ارتقای جایگاه مدیریت شهری و کوشش برای پاسخگویی و اطلاع رسانی به موقع اخبار به عنوان روابط عمومی برتر شهرداریهای استان تهران قدردانی کرد که در این تقدیر آمده است:

"جناب آقای سندگل

مشاور محترم شهردار و مسئول روابط عمومی شهرداری فرون آباد

سلام علیکم

به پاس یک سال تلاش مؤثر شما در امر پاسخگویی و اطلاع رسانی و آشنایی شهروندان از عملکرد شهرداری و نظر به فعالیت مطلوب پورتال اطلاع رسانی آن شهرداری و همچنین همکاری مؤثر و به روز با روابط عمومی این معاونت بدین وسیله مراتب قدرانی خود را به جهت زحمات و تلاشهای صورت گرفته اعلام می دارد.

امید است، با پیروی از سیاستهای عمومی دولت در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و مؤید باشید".