به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهمنامه به منظور آغاز همکاری بیشتر سازمان منطقه آزاد اروند در توسعه و ساماندهی فرودگاه آبادان منعقد شد که موضوع آن، تفاهمنامه همکاری سازمان منطقه آزاد اروند و شرکت فرودگاهها برای خرید و نصب یک دستگاه فرود اتوماتیک (ILS) در فرودگاه آبادان است.
محمدرضا رضایی مدیر فرودگاه آبادان با اشاره به اهمیت نصب این دستگاه توضیح داد: براساس توافق صورتگرفته، این دستگاه مطابق با استانداردهای بینالمللی بهصورت مشارکتی از محل اعتبارات سازمان منطقه آزاد اروند و شرکت فرودگاههای کشور خریداری و توسط کارشناسان ادارهکل ارتباطات و ناوبری شرکت فرودگاههای کشور نصب و راه اندازی میشود.
وی ادامه داد: بنابراین تفاهمنامه، سازمان منطقه آزاد اروند متعهد شد مبلغی برابر با 30 میلیارد ریال جهت خرید دستگاه هزینه کند. گفتنی است نصب دستگاه فرود اتوماتیک (ILS) گام موثری در راستای افزایش ایمنی، ارتقاء خدماترسانی و تغییر جایگاه فرودگاه آبادان به شمار میرود.
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