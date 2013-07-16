7 میلیارد ریال به طرح تولید کود ورمی کمپوست در رفسنجان اختصاص یافت

رضا بمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جلسه ستاد توسعه بخش کشاورزی که روز دوشنبه در محل فرمانداری تشکیل شد، هفت میلیارد ریال از محل اعتبارات ستاد توسعه بخش کشاورزی به طرح تولید کود ورمی کمپوست اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه کود ورمی کمپوست صد درصد ارگانیک بوده و برای کشتهای گلخانه ای مفید است، افزود: این طرح در زمینی به مساحت شش هزار و 700 متر مربع انجام می شود.

بمانی یادآور شد: این کود مغذی و بدون مواد شیمیایی با ارزش افزوده بالا است که با راه اندازی این طرح سالانه هزار تن از این ماده تولید خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی رفسنجان با اشاره به تصویب پنج طرح دیگر جهاد کشاورزی شهرستان در جلسه ستاد توسعه بخش کشاورزی، تصریح کرد: همچنین در این جلسه هفت پرونده مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد پنج مورد واگذاری زمین در خصوص پرورش دام و طیور به تایید رسید.

