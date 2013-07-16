مستند شهید چمران به پایان تولید رسید/ فیلم شهید دوران در نیمه راه

به گزارش خبرنگار مهر، ساخت پروژه مستند و انیمیشن سرداران شهید با عنوان "سرزمین عشق" خردادماه سال گذشته به کارگردانی رضا میرکریمی آغاز شد.

در این مجموعه ساخت مستندهایی از سرداران شهید ابراهیم همت، مهدی باکری، احمد متوسلیان، محمدجهان‌آرا، مصطفی چمران، عباس دوران، مهدی زین‌الدین، محمد بروجردی و حسین خرازی به تهیه‌کنندگی محمد پیرهادی و با همکاری امور فرهنگی و تولید سازمان توسعه سینمایی پیش‌بینی شده بود.

پس از تصویب طرح ساخت پرتره‌هایی از سرداران شهید در حوزه هنری، رضا میرکریمی تحقیقات خود را آغاز کرد و در شیوه اجرا هم نگاهی متفاوت از روایت‌های معمول داشته است به این معنا که در ساخت این مجموع نگاهی صرفا مستند به کلیت کار نداشته و اثری تلفیقی از رئال، تخیل همراه با بکارگیری هنر انیمیشن را در کارگردانی به اجرا گذاشته است.

یک سال و اندی از موعد مقرر برای ساخت مجموعه پرتره سرداران شهید می گذرد و در حال حاضر پرتره شهید چمران به پایان رسیده و قرار است به مناسبت عید فطر رونمایی شود.

طبق گفته فرید فرخنده‌کیش مدیر امور فرهنگی و تولید سازمان توسعه سینمایی سوره، قرار است پیشنهادی برای اکران محدود این فیلم در چند سینما به رضا میرکریمی ارائه داده شود که در صورت پذیرفتن این پیشنهاد پس از رونمایی مستند سرداران شهید در چند سینما به شکل محدود اکران خواهد شد.

ساخت مستند پرتره شهید عباس دوران نیز در نیمه راه است و به زودی ساخت این مستند هم به پایان می رسد.