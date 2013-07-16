نمایشگاه صنایع دستی اردبیل در گرجستان توجیه اقتصادی ندارد

یحیی نقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: قرار بود نسبت به برپایی این نمایشگاه هیئت کارشناسی با بازدید از این کشور زمینه اجرای آن را بررسی کند که نتایج نشان می دهد این طرح توجیه اقتصادی ندارد.

وی با بیان اینکه مشکل حضور اردبیل در این کشور تامین اعتبار برپایی این نمایشگاه است، اضافه کرد: هر متر مربع از این نمایشگاه 80 دلار هزینه دارد که تامین آن در توان هیچ یک از هنرمندان صنایع دستی استان نیست.

وی افزود: در کشورهای دیگر هزینه حضور هنرمند صنایع دستی در نمایشگاه بین المللی از سوی دولت تامین می شود اما به دلیل عدم حمایت اقتصادی عملا نمی توان نمایشگاهی در این کشور دایر کرد.

نقی زاده با تاکید به محدودیت اعتباری دستگاه اجرایی خود، تصریح کرد: توان مالی برای حمایت از صنعتگر دستی برای حضور در نمایشگاه بین المللی را نداریم و اجرای این طرح نیازمند حمایت مالی است.

مدیر کل میراث فرهنگی استان تاکید کرد: در صورتی که حمایت لازم از سوی بخش خصوصی و دولتی انجام شود میراث فرهنگی راغب به برپایی این نمایشگاه است.