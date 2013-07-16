مرگ در میان شعله های آتش خودرو و ستونهای پیش ساخته

جلال ملکی در تشریح نخستین حادثه به خبرنگار مهر گفت: ساعت 15:18 دیروز حادثه آوار در خیابان دیباجی شمالی، کوچه نوریان به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد. در ادامه آتش نشانان دو ایستگاه خود را به محل حادثه رسانده و در بررسی های اولیه متوجه شدند کارگران در حال تخریب یک ساختمان قدیمی بودند که ناگهان یک دیواره بتنی بر روی یکی از کارگران سقوط کرده و او زیر آن گرفتار شده بود. در ادامه آتش نشانان دیواره بتنی را از روی این کارگر برداشته و او را تحویل امدادگران اورژانس دادند که امدادگران پس از معاینه مرگ او را تایید کردند.ساعت 16:30 این عملیات به پایان رسید.

سقوط مرگبار خودروی پراید به دره

سخنگوی سازمان آتش نشانی با اشاره به سقوط یک دستگاه پراید به دره ای به عمق 50 متری در جاده امامزاده داوود خاطرنشان کرد: این حادثه ساعت 16:46 روز دوشنبه به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد و آتش نشانان پس از حضور در محل دریافتند خودرو از مسیر اصلی منحرف و به عمق 50 متری دره سقوط کرده است. در اثر این حادثه خودرو آتش گرفته و راننده در میان شعله های آتش گرفتار شده بود.آتش نشانان پس از خاموش کردن خودرو، پیکر سوخته راننده را از داخل ماشین بیرون کشیده که امدادگران اورژانس مرگ او را تایید کردند.

مرگ در میان ستون های پیش ساخته

جلال ملکی با اشاره به سومین حادثه مرگبار دیروز در تهران افزود: ساعت 17 روز دوشنبه گرفتار شدن مرد جوانی در میان ستون های پیش ساخته آهنی به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد. آتش نشانان پس از حضور در محل متوجه شدند یک تریلر در حال حمل دو ستون پیش ساخته آهنی بوده که در طول مسیر راننده بر روی یکی از این ستون ها در حال استراحت بود. در انتهای خیابان امیرکبیر در شهرک راه آهن راننده قصد دور زدن داشت که این ستون ها جابه جا شده و کمک راننده در میان آنها گرفتار شده بود. آتش نشانان مرد 35 ساله را از میان دو ستون فولادی خارج کرده که امدادگران اورژانس مرگ او را تایید کردند.