به گزارش خبرگزاری مهر، این دیدار احتمالا در پایتخت برزیل برگزار خواهد شد. این نخستین بار است که تیم ملی استرالیا از سال 1950 با برزیل در برازیلیا دیدار خواهد کرد.

بر پایه گزارش فاکس اسپورتس، این دیدار هفتمین رویارویی دو تیم خواهد بود. برزیل تا به حال چهار بار استرالیا را شکست داده، یک بازی دو تیم مساوی شده و استرالیایی‌ها یک بار در جام کنفدراسیون های سال 2001 موفق به شکست یک بر صفر طلایی‌پوشان شده‌اند.

استرالیا آخرین بار با مربیگری "گاس هیدینک" در سال 2006 با برزیل بازی کرد که این دیدار با برتری 2 بر صفر برزیل در آلیانز آرنای مونیخ خاتمه یافت.