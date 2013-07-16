ابهر رتبه نخست اشتغال را در سال 91 کسب کرد

نورالدین رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انجام طرح‌ها و پروژه‌های مختلف در این شهرستان خواستار مدیریت صحیح بر پروژه‌ها شد.

وی به اعتبار پروژه‌های عمرانی شهرستان ابهر اشاره کرد و گفت: در صورت تامین اعتبار پروژه‌های نیمه تمام ابتدا به اتمام برسد و سپس پروژه‌های جدید آغاز شود.

فرماندار شهرستان ابهر با بیان اینکه این شهرستان در سال گذشته در بحث اشتغال رتبه نخست استان را کسب کرد، اظهار داشت: برای اشتغالزایی و رفع مشکلات واحدهای صنعتی اعتباری بالغ بر 30 میلیارد تومان به این بخش اختصاص داده شد.

رفیعی با اشاره به نامگذاري سال جاری به عنوان سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی گفت: همه ساله اين نامگذاري‌ها آثار و بركات بسيار ارزشمندي براي توسعه كشور در همه عرصه‌ها به ارمغان می‌آورد.

وی افزود: مديران شهرستان باید از شعار سال به نحو مطلوب استفاده و آن را يك فرصت مغتنم در عرصه تولیدی و اقتصادي‌، ‌سرمايه‌گذاري و اشتغالزايي به حساب آوردند.

فرماندار شهرستان ابهر با تاکید بر لزوم همت مضاعف مسئولان در راستای توسعه روزافزون منطقه تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی شهرستان باید با همتی مضاعف و با همراهی و همدلی هر چه بیشتر همچون سال‌های گذشته با حرکتی جهشی در عرصه تولید و اقتصاد و رفع مشکلات موجود گام‌های موثری بردارند.

رفیعی یاد آورشد: دستگاه‌هاي اجرايي شهرستان باید براي تحقق اهداف سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی برنامه‌ريزي و تلاش لازم را صورت دهند.

وی با تاکید بر همت مضاعف مسئولان برای توسعه منطقه تصریح کرد: همگان باید در مسیر کسب رضایت الهی حرکت کرده و با تلاش مضاعف خود در راستای توسعه و تعالی نظام جمهوری اسلامی فعالیت کنیم.