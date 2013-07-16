سیر صعودی اشتغال بانوان در خوزستان/ فضای کار برای بانوان مناسب نیست

حسین نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص روند اشتغال بانوان در استان خوزستان اظهار کرد: روند اشتغال بانوان در استان در مدت اخیر سیر صعودی داشته ولی با وجود سیر صعودی حضور بانوان در مشاغل مختلف استان، متاسفانه فضای کار برای حضور این قشر فعال در جامعه مناسب نیست.

وی افزود: آمار بالای حضور بانوان در دانشگاه‌های استان، نمایانگر این واقعیت است که آمار اشتغال بانوان از لحاظ کیفی و عددی در سال های آینده بشتر می‌شود.

معاون کارآفرینی و اشتغال خوزستان با بیان اینکه فضای کار در استان برای اشتغال آقایان مناسب‌تر است، عنوان کرد: خوشبختانه بانوان استان توانسته‌اند به خوبی در بخش مشاغل خانگی فعالیت داشته باشند و این بخش را رونق خوبی ببخشند.

نظری با تاکید بر اینکه استقبال بانوان از کلاس‌های آموزش کارآفرینی بسیار خوب بوده، گفت: بانوانی که در این کلاس‌ها شرکت کرده‌اند می‌توانند با دقت و دانش اجرایی بالا جذب بازار کار شوند.

وی تصریح کرد: هم اکنون مدیران بسیاری از موسسات کاریابی در استان خوزستان را بانوان تشکیل می‌دهند و این مسئله نشانگر این است که بانوان استان در عرصه مدیریت نیز بسیار خوب عمل می‌کنند.