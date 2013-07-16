استمرار طرح ارتقا امنيت اخلاقي و اجتماعي در سطح استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی دولتی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران به استمرار طرح ارتقاء امنيت اخلاقي و اجتماعي در سطح استان از همکاري و حمايت خوب مردم و مسئولان استان با پليس در اين بخش خبر داد و افزود: حمايت همه جانبه مردم و مسئولان پشتوانه مهمي براي طرح ارتقاء امنيت اخلاقي خواهد بود.

فرمانده انتظامي استان ايلام با تأکيد بر گسترش فريضه امر به معروف و نهي از منکر در جامعه گفت: حجاب و عفاف باعث کاهش آسيب هاي اجتماعي در جامعه مي شود.

وي تصريح کرد: رعايت حجاب اسلامي در همه حال ضامن امنيت و آرامش خانواده ها بوده و محيطي امن را براي افراد جامعه به وجود مي آورد.

سردار دولیتی با اشاره به اينكه ماه رمضان بستر معنوي مناسبي براي كاهش جرائم است، گفت: يقينا در ماه رمضان فضاي معنوي و خود كنترلي بر افراد و خانواده ها شكل گرفته و ما شاهد كاهش مستمر جرايم خواهيم بود .

وي با اشاره به اينکه پليس استان ايلام به منظور ايجاد و حفظ امنيت و آرامش براي شهروندان اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي را به طور مستمر در دستور كار دارد، افزود : طرح هاي پليس بر اساس برآوردهاي اجتماعي و درخواست هاي مردمي اجرايي مي شوند .

فرمانده انتظامي ايلام تصريح کرد: با افزايش مشارکت عمومي و ارتقاء احساس مسئوليت در ميان مردم مي توان از بروز بسياري از جرائم جلوگيري کرد و سطح امنيت اجتماعي را افزايش داد.

سردار دولتي با اشاره به اينکه پليس نماينده مردم در برقراري و توليد امنيت اجتماعي و اخلاقي جامعه است، گفت: نيروي انتظامي پذيراي تعامل مردم در همه عرصه ها بوده و مشارکت مردم را لازمه تحقق امنيت اجتماعي مي داند.

وي با اشاره به توطئه هاي استکبار جهاني براي به انحراف کشاندن جوانان اين مرزو بوم گفت: هدف دشمنان انقلاب از اشاعه فساد و فحشا در جامعه گرفتن فرزندان ايران اسلامي از دامن اسلام است.

دستگيري دو سارق حرفه اي و کشف 22فقره سرقت

فرمانده انتظامي استان ايلام از دستگيري دو سارق حرفه اي لوازم داخل خودرو و لوازم ساختمان نيمه کاره در شهر ايلام خبر داد.

وي اضافه کرد:پس از چند روز کار اطلاعاتي ماموران پليس آگاهي موفق شدند در دو عمليات جداگانه پليسي دو سارق را، شناسايي و دستگير کنند.

فرمانده انتظامي استان ايلام گفت: متهمان دستگير شده در تحقيقات بعمل آمده تاکنون به 22 فقره سرقت لوازم داخل خودرو و لوازم ساختمان هاي نيمه کاره اعتراف کرده اند.

دستگيري سارق سيم برق با18 فقره سرقت

رئيس پليس استان ايلام از دستگيري سارق حرفه اي سيم هاي برق در شهر ايلام خبر داد.

وی گفت: در پي وقوع چندين فقره سرقت سيم برق در شهر ايلام کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پليس آگاهي تحقيقات گسترده اي را براي شناسايي سارق يا سارقان احتمالي آغاز کردند.

وي اضافه کرد:پس از چند روز کار اطلاعاتي اين پليس موفق شد،يک سارق را که در امر سرقت سيم برق فعاليت داشت، شناسايي و دستگير کنند.

رئيس پليس استان ايلام گفت: متهم دستگير شده در تحقيقات بعمل آمده تاکنون به 18 فقره سرقت سيم برق اعتراف کرد.

فرمانده انتظامي ايلام تصريح کرد: با افزايش مشارکت عمومي و ارتقاء احساس مسئوليت در ميان مردم مي توان از بروز بسياري از جرائم جلوگيري کرد و سطح امنيت اجتماعي را افزايش داد.

سردار دولتی عنوان کرد: براي پيشرفت هر جامعه و کشوري ،امنيت ، مقوله و مولفه اي ضروري است که پليس با اقتدار خود اين نظم و امنيت را درجامعه برقرار مي کند .