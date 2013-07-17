اعتدال گرائی به معنای این نیست که روحانی فقط از اصولگرایان میانه رو استفاده کند

حمید رضا جلایی پور درگفتگو با خبرنگار مهر درباره جایگاه احزاب در انتخابات اظهار داشت: در کشور ما حزب یکی از مولفه های اساسی مردم سالاری است. در مقایسه با مدرسه سازی، دانشگاه سازی و بیمارستان سازی در صد سال گذشته حکومت ها با ایجاد احزاب مشکل داشته اند، لذا ما هنوز پس از صد سال شاهد نظام رقابتی، حزبی نیستیم در حالی که تمام شرایط آن را داریم چرا که دو جریان سیاسی قوی در ایران داریم.

استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران با بیان اینکه ما تاریخ 100 ساله ای در مخالفت با شکل گیری احزاب را شاهد بودایم، درباره به انتخابات اخیر و نقش احزاب در آن گفت: البته این به آن معنا نیست که در انتخابات اخیر تشکل های سیاسی منفعل بوده اند چرا که علت پیروزی روحانی انسجام تشکل های سیاسی بوده است، تشکل های سیاسی اصلاح طلب از گذشته پرنفوذتر شده اند، جامعه سیاسی ایران در حال حرکت از تشکل های سیاسی به تحزب سیاسی است، جامعه سیاسی ایران بافت پیدا کرده است و در حال فاصله گرفتن از وضعیت توده ای است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا مردم به اشخاص رای می دهند تا به احزاب گفت : اتفاقا در این انتخابات رای ها، فقط فرد گرایانه نیود در این انتخابات مردم به فرد رای ندادند، در این صورت به آقای رضایی رای می دادند که قول وعده صد هزار تومان یارانه ها را داده بود. تشکل های سیاسی مثل آبادگران که در سال 84 از احمدی نژاد حمایت کردند پس از روی کار آمدن کنار زده شدند، تشکل هایی که مثل قارچ رویدند و بعد هم محو شدند، چرا که از اول هم مرام نامه و اساس نامه ای نداشتند.

جلایی پور ادامه داد: اما اکنون تشکل های سیاسی آگاهی داریم که درجا نمی زنند و برای پیگیری مطالباتشان مصر هستند و هزینه می دهند و به عبارت دیگر اگر چه حکومت ها مروج احزاب نیستند اما جامعه به طرف حرکت حزبی و سیاسی عمل می کند.

وی با اشاره به اینکه یکی از قول هایی که روحانی داده پیگیری فصل سوم قانون اساسی مبنی بر تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی بر اساس قانون و تامین حقوق ملت است، گفت: پیگیری حقوق شهروندی و حق فعالیت سیاسی شفاف از مطالبات جامعه است، انتظار داریم روند تشکل های سیاسی در این دوره به تدریج به طرف تحزب سیاسی برسد و روند محافل و حلقه های اجتماعی به سوی نهادهای مردم نهاد حرکت کند.

این عضو حزب منحل شده مشارکت با اشاره به تفاوت احزاب در دولت روحانی و احمدی نژاد گفت: احمدی نژاد نیروهایی داشت که ضد تشکل یابی بودند و جامعه توده وار و ذره ای را مد نظر داشتند که دنبال ماشین های مسئولان راه می افتند تا عریضه های خود را به دست مسولان برسانند و در یک سال گویی یک میلیون عریضه گرفتند، اما نیروهایی که از روحانی حمایت کردند به ساماندهی تشکل یابی سیاسی فکر می کنند و افراد جامعه را ذره وار نمی خواهند.

وی در پاسخ به این پرسش که روحانی در سخنان خود بارها تاکیده داشته که "دولت تعهدی به هیچ حزب و جناحی نداده و وامدار هیچ گروهی نیست" این به چه معنا است، پاسخ داد: معنای اعتدال گرایی این است که موسسات، تشکل ها و نهادهای سیاسی را نابود نکنیم بلکه آنها را انسجام بخشیم و دولت بتواند رابطه دو طرفه و اندام وار برقرار کند، این به این معنا نیست که دولت مخالف تحزب سیاسی باشد و فقط در دولتش از اصولگرایان میانه رو استفاده کند، همچنین به این معنی نیست از نیرو هایی که از او حمایت کردند تا رای بیاورد، استفاده نکند.

جلایی پور افزود: امیدواریم دولت جدید تنگ نظری که در هشت ساله گذشته شاهد بودیم را تکرار نکند و تلاش نکند که نیروهای اجتماعی را از هم دور کند بلکه تلاش کند نیروها را به هم نزدیک و از جریان های مختلف استفاده کند.

وی درباره اصولگرایانی که روحانی را منتسب به خود می دانند اظهار داشت: اصولگرایان کاندیدای خود را داشتند جلیلی، قالیباف و ولایتی کاندیدای این گروه بودند، معمولا کسانی که این حرف ها را می زنند از شکست سنگینی است که خورده اند در صورتی که پیروزی خود را قطعی می دانستند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: روحانی تاکید کرده است که مستقل است و برای جلب منتقدان برنامه دارد، ارکان و برنامه های این دولت، اعتدالی - اصلاحی است. زمانی که در سیاست خارجی گفته می شود که اهل تعامل سازنده هستم و یا ذر اقتصاد مخالف اقتصاد مافیایی هستیم اینها خواست اصلاح طلبان هم هست.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اصلاح طلبان سهمی از کابینه روحانی می خواهند، گفت: دغدغه و درخواست اصلی اصلاح طلبان این است که برنامه هایی که روحانی اعلام کرده است تحقق پیدا کند این اعتدال همان توسعه سیاسی اصلاح طلبان است.

وی ادامه داد : قطعا بحث وامداری نیست اگر حمایت هاشمی و خاتمی و اصلاح طلبان نبود روحانی پیروز نمی شد، اصلاح طلبان مانند اصولگرایان تندرو نیستند که موضع قدرت داشته باشند مهمترین سرمایه اصلاح طلبی اعتمادی است که مردم به آنها دارند، مهمترین دغدغه اصلاح طلبان این است که روحانی بتواند برنامه هایی که را قول داده عملی کند تا اعتمادی که مردم به کاندیدای اصلاح طلبان کردند از بین نرود.

جلایی پور در خصوص چینش کابینه روحانی گفت: تشکیل کابینه برآیند چند مولفه است، که مهمترین آن نظر خود روحانی به عنوان منتخب مردم است که باید در برابر مردم پاسخگو باشد، محور دوم مجلس است، محور سوم نهاد های بالادستی ریاست جمهوری است و محور چهارم نیروهای سیاسی است که روحانی از این نظر خوش شانس است چرا که اصلاح طلبان همراه او هستند، دغدغه اصلی آنها این است که برنامه‌هایی که اعلام کرده را بتواند اجرا کند.