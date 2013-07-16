۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۲۴

بمان دشتی:

4 اکیپ بازرسی بر مراکز عرضه فرآورده های دامی در انار نظارت دارند/ضبط 89 کیلوگرم گوشت فاسد

انار - خبرگزاری مهر: رئیس شبکه دامپزشکی انار از نظارت چهار اکیپ دامپزشکی بر مراکز عرضه فرآورده های دامی در این شهرستان خبر داد.

مهدی بمان دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ماه ضیافت الهی اظهار داشت: در ایام ماه مبارک رمضان با هدف حفظ سلامت و بهداشت جامعه روزانه دو اکیپ ثابت و دو اکیپ سیار  دامپزشکی از ساعت هشت صبح  تا هشت شب بر سلامت تولید، نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی در شهرستان فهرج نظارت داشته و پاسخگوی کلیه مراجعه کنندگان هستند. 

وی گفت: از آنجا که مصرف فرآورده های خام دامی، گوشت سفید و گوشت قرمز در ماه مبارک رمضان با توجه به برگزاری مراسم افطاری افزایش پیدا می کند شبکه دامپزشکی شهرستان فهرج سعی دارد با افزایش نظارت بر مراحل تهیه و توزیع فرآورده های خام دامی سالم و مراکز عرضه سلامت افراد را که لازمه آن بهداشت و سلامت مواد مصرفی است تامین کند.

بمان دشتی با تاکید بر تهیه گوشت مورد نیاز از مراکز معتبر تحت نظارت دامپزشکی از مردم خواست هنگام خرید به سلامت گوشت، رنگ و بو توجه کرده و از خرید گوشت بدون مهر  یا لیبل مخصوص دامپزشکی و یا بسته بندی بهداشتی خودداری و در هنگام خرید به تاریخ تولید و انقضای آن توجه کنند.

وی در ادامه گفت: مراکز عرضه مرغ، ماهی، تخم مرغ، قصابی ها، رستوران ها، چلوکبابی ها و سردخانه ها از اماکن تحت پوشش دامپزشکی می هستند.

این مسئول یادآور شد: شبکه دامپزشکی شهرستان فهرج از ابتدای سال جاری تاکنون در 480 مورد بازدید از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی 89 کیلوگرم فراورده خام غیر بهداشتی و تاریخ منقضی ضبط و معدوم کرده است.

وی به  مردم توصیه کرد: در صورت مواجهه با هرگونه تخلف توسط توزیع کنندگان مواد خام دامی به شبکه دامپزشکی مراجعه کنند.  
 

