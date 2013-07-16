4 اکیپ بازرسی بر مراکز عرضه فرآورده های دامی در انار نظارت دارند/ضبط 89 کیلوگرم گوشت فاسد

مهدی بمان دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ماه ضیافت الهی اظهار داشت: در ایام ماه مبارک رمضان با هدف حفظ سلامت و بهداشت جامعه روزانه دو اکیپ ثابت و دو اکیپ سیار دامپزشکی از ساعت هشت صبح تا هشت شب بر سلامت تولید، نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی در شهرستان فهرج نظارت داشته و پاسخگوی کلیه مراجعه کنندگان هستند.

وی گفت: از آنجا که مصرف فرآورده های خام دامی، گوشت سفید و گوشت قرمز در ماه مبارک رمضان با توجه به برگزاری مراسم افطاری افزایش پیدا می کند شبکه دامپزشکی شهرستان فهرج سعی دارد با افزایش نظارت بر مراحل تهیه و توزیع فرآورده های خام دامی سالم و مراکز عرضه سلامت افراد را که لازمه آن بهداشت و سلامت مواد مصرفی است تامین کند.

بمان دشتی با تاکید بر تهیه گوشت مورد نیاز از مراکز معتبر تحت نظارت دامپزشکی از مردم خواست هنگام خرید به سلامت گوشت، رنگ و بو توجه کرده و از خرید گوشت بدون مهر یا لیبل مخصوص دامپزشکی و یا بسته بندی بهداشتی خودداری و در هنگام خرید به تاریخ تولید و انقضای آن توجه کنند.

وی در ادامه گفت: مراکز عرضه مرغ، ماهی، تخم مرغ، قصابی ها، رستوران ها، چلوکبابی ها و سردخانه ها از اماکن تحت پوشش دامپزشکی می هستند.

این مسئول یادآور شد: شبکه دامپزشکی شهرستان فهرج از ابتدای سال جاری تاکنون در 480 مورد بازدید از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی 89 کیلوگرم فراورده خام غیر بهداشتی و تاریخ منقضی ضبط و معدوم کرده است.

وی به مردم توصیه کرد: در صورت مواجهه با هرگونه تخلف توسط توزیع کنندگان مواد خام دامی به شبکه دامپزشکی مراجعه کنند.

