23 میلیارد تومان تسهیلات برای ارتقای تولیدات کشاورزی و دامی نیشابور اختصاص یافت

غلامرضا نبوی نامقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: 35 جلسه رسمی کارگروه کشاورزی فرمانداری نیشابور با حضور فرماندار یا معاون وی و دهها جلسه کمیتههای فرعی در سطح شهرستان یا بخشها برای پیشرفت کشاورزی و همچنین ارائه تسهیلات به تعاونیهای کشاورزی مهر تشکیل شده است.
وی اظهار داشت: حاصل جلسات این بود که چیزی حدود 110 میلیارد تومان پرونده آماده شد که از طریق کمیتههای فرعی 65 میلیارد تومان به بانک ارسال شد که از مجموع اینها حدود 23 میلیارد و 100 میلیون تومان برای حدود 393 پرونده جذب شد که البته هنوز صد در صد جذب نشده است.
احداث پروژه مجتمع گلخانهای در مسیر جاده سبزوار
مدیر جهاد کشاورزی نیشابور با اشاره به ادامه احداث پروژه مجتمع گلخانهای در مسیر جاده سبزوار ظرف چهار سال گذشته، توضیح داد: احداث هشت واحد در این مجتمع توسط متخصصان و متقاضیان در حال اتمام است که پیشبینی میشود در دولت به بهرهبرداری برسد.
نبوی اضافه کرد: در مجموع اعتبارات سال 90 و 91، 38 میلیارد تومان اعتبار سهمیه تسهیلات برای کشاورزی نیشابور اختصاص یافت.
وی تصریح کرد: سال 91 در حوزه کمکهای ویژه دولت به بخش کشاورزی یک سال استثنایی بعد انقلاب اسلامی بود.
اختصاص 23 میلیارد و صد میلیون تومان تسهیلات برای ارتقای تولید کشاورزی نیشابور
نامبرده یادآور شد: دولت 23 میلیارد و صد میلیون تومان تسهیلات برای ارتقای تولید کشاورزی و دامی این شهرستان اختصاص داد.
نبوی تصریح کرد: بر اساس ابلاغ دولت سال گذشته پنج هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای کشاورزی کشور اختصاص یافت که از این میان سهم خراسان رضوی 350 میلیارد تومان و سهم نیشابور 24 میلیارد تومان بوده است.
وی با بیان اینکه 25 درصد تولید ناخالص ملی در کشاورزی است، تصریح کرد: کارهای خوبی برای توسعه بخش کشاورزی شده است اما هنوز این بخش توجه ویژهای را میطلبد.
نبوی تاکید کرد: بخش کشاورزی قرار است امنیت غذایی کشور را با وجود محدودیتهای اقلیمی و تحریمهای دشمنان تامین کند.
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