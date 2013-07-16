برای تعامل با جوانان باید تحمل خود را بالا ببریم

حجت الاسلام حسن دهشیری در گفتگو باخبرنگار مهر اظهار داشت: روزه یکی از واجبات دینی است که در ادیان دیگر هم وجود دارد.

دهشیری ادامه داد: روزه آثار تربیتی اجتماعی بسیاری دارد از جمله اینکه به انسان قدرت اراده و تصمیم گیری کنترل غرایز را می دهد و آدمی را از سلامت جسم و روان برخوردار می سازد و باعث می شود تا ثروتمندان با کشیدن طمع تلخ گرسنگی و تشنگی به یاد نیازمندان باشند.

نماینده ولی فقیه در اردستان اظهارداشت: روزه داری تنها نخوردن و نیاشامیدن نیست بلکه تقویت اراده و پرورش حس نوع دوستی و خداطلبی است و نباید به همین حد معمول اکتفا کرده و می بایست روزه را در متن جامعه آورد و آثار ارزشمند آن را نظاره گر بود.

دهشیری گفت: انتظار می رود که روحانیون، فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج و هیات امناء مساجد با دعوت از جوانان شور و ذوق و انگیزه را در آنان بیشتر کنند و حضور آنها را محترم بشمارند چرا که جوان دارای قلبی پاک و روحی پاکیزه است و با خوبی ها به زودی انس می گیرد و از بدی ها دوری می جوید و چنین روحیه ای قابل ستایش است و باید قدر آن دانسته شود.