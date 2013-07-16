به گزارش خبرگزاری مهر، كارگاه آموزشي آشنايي «آشنايي با خطوط و كتيبههاي دوران اسلامي» به مناسبت ماه مبارك رمضان با حضور سعيد خودداري برگزار ميشود.
اين كارگاه روزهاي يكشنبه، 6 و 13 مرداد ماه در پژوهشكده هنر برگزار ميشود.
علاقهمندان براي ثبت نام در اين كارگاه ميتوانند تا 5 مرداد به پژوهشكده هنر به نشاني خيابان وليعصر(عج)، بالاتر از خيابان امام خميني (ره)، نبش كوچه شهيد حسن سخنور، شماره 29 مراجعه کنند.
علاقه مندان براي كسب اطلاعات بيشتر همچنین ميتوانيد به نشاني اينترنتي www.kimiahonar.ir مراجعه كنند.
نظر شما