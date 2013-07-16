سیدمحمد کریمی در گفتگو با مهر در مورد برخی مشکلات ایجاد شده در ارتباط با بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان، با اشار ه به اصلاح آئین نامه بیمه تکمیلی درمان توسط شورایعالی بیمه گفت: با توجه به این امر برخی مشکلاتی که در این زمینه وجود داشته است، رفع خواهد شد.

رئیس شورایعالی صنعت بیمه افزود: بر اساس مصوبه شورایعالی بیمه، شرکت های بیمه ای که بخواهند جمعیت بیش از 10 هزار نفر را تحت پوشش بیمه تکمیل درمان قرار دهند، موظف هستند که زیر نظر بیمه مرکزی اقدام کنند و مجوزهای لازم را دریافت نمایند.

وی با تاکید بر اینکه در این حالت نرخ ها کنترل می شود و به صورت کاملا حساب شده، پوشش های بیمه تکمیل درمان ارائه خواهد شد، عنوان کرد: از این پس شرکت های بیمه ای که جمعیتی بیش از 10 هزار نفر را تحت پوشش بیمه تکمیل درمان قرار می دهند با نظارت های بیمه مرکزی دچار این مشکلات نخواهند شد.

کریمی با اشاره به قراردادهای منعقد شده میان شرکت های بیمه زیر نظر بیمه مرکزی و شاغلین آموزش و پرورش برای دریافت بیمه تکمیل درمان اظهارداشت: این قراردادها در پایان سال گذشته و در سال جاری منعقد شده است و به دلیل اینکه تحت نظر بیمه مرکزی وضعیت مناسبی دارند.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران با اشاره به مشکلات مالی که برای یک شرکت بیمه خصوصی در ارتباط با بیمه تکمیل درمان با توجه به افزایش قیمت ها ایجاد شده است، عنوان کرد: هر شرکتی که در این زمینه قراردادی منعقد کرده باشد موظف است که تا پایان دوره بر قرارداد خود پابر جا باشد.

وی ادامه داد: اینگونه شرکت ها باید از قبل و پیش از انعقاد قرارداد پیش بینی های لازم برای افزایش قیمت ها را می کردند، به همین دلیل است که بیمه مرکزی دیگر اجازه نمی دهد که شرکت های بیمه بدون نظر بیمه مرکزی جمعیتی بالاتر از 10 هزار نفر را تحت پوشش قرار دهند.

کریمی با تاکید بر اینکه بیمه گر موظف است که به تعهدات خود تا پایان دوره قرارداد عمل کند، یکی از وظایف اصلی بیمه مرکزی را حمایت از حقوق بیمه گذاران دانست و تصریح کرد: به همین جهت برای جلوگیری از ایجاد مشکل برای بیمه گذاران و مشکلاتی که پیش از این ایجاد شده بود، این مصوبه اجرایی شده است.

وی تاکید کرد: مشکلاتی که پیش از این ایجاد شده بود به این دلیل بود که قراردادهای منعقد شده زیر نظر بیمه مرکزی ایران نبوده است، این مشکلات تا جایی ادامه پیدا کرده بود که بیمه تکمیل درمان متاسفانه در حال تعطیلی بود و با اصلاح آئین نامه مربوطه امید است که مردم بیش از گذشته بتوانند از این بیمه استفاده کنند.