انهدام باندسارقان مسافر کش نما در شيراز/ طلاق اجباری با تغییر داده های کامپیوتری همسر

به گزارش خبرگزاری مهر، رئيس پليس آگاهي فارس از شناسايي و دستگيري سارقان به عنف كه تحت پوشش مسافر کش، در شيراز اخاذي مي كردند خبر داد.

سرهنگ سيروس حيدري در تشريح اين خبر گفت: در پي وقوع چند فقره سرقت تحت پوشش مسافر کش توسط باندي از سارقان در سطح شهرستان شيراز،‌ تحقيقات پليس آگاهي براي شناسايي و دستگيري سارقان آغاز شد.

وي ادامه داد: در تحقيقات به عمل آمده مشخص شد دو نفر راننده و سر نشين يک دستگاه پيکان سواري شخصي در سطح شهر، سوژه هاي خود که اکثراً بانوان بوده را به عنوان مسافر سوار و پس از طي مسافتي با تغيير مسير در کوچه هاي خلوت با تهديد کارد ضمن آدم ربائي و در برخي موارد همراه با آزار و اذيت جنسي، اموال آنان شامل پول، طلاجات و گوشي تلفن همراه آنان را به سرقت مي برند.

رئيس پليس آگاهي فارس اظهار كرد: با توجه به حساسيت موضوع شناسايي سارقان به صورت ويژه در دستور كار ماموران پليس آگاهي قرار گرفت.

سرهنگ حيدري بيان كرد: پس از انجام اقدامات اطلاعاتي و انجام چهره نگاري، مشخصات سارقان در اختيار ماموران پليس در سطح شهر قرار گرفت.

وي گفت: پس از آنكه فردي به نام "و - ق" به ماموران مراجعه و اظهار كرد خودرو پيكان وي توسط دونفر در يكي از خيابانهاي مركزي شهر توسط دونفر مسافرنما به سرقت رفته، در تحقيقات به عمل آمده از وي با توجه تناقض گوئي هاي اين فرد ماموران به وي مظنون شدند.

رئيس پليس آگاهي فارس افزود: با انجام تحقيقات لازم ماموران متوجه صوري و واهي بودن پرونده شده و در ادامه با تطابق چهره سارقان با اين فرد و بازجويي هاي بعمل آمده مشخص شد اين فرد يكي از آن دو سارق به عنف مي باشد.

سرهنگ حيدري بيان كرد: در تحقيقات اوليه سه فقره سرقت به عنف با همدستي فردي ديگري به نام "م - ع" تحت پوشش مسافركش نما از اين سارق كشف شد.

وي اظهار كرد: با تلاش ماموران همدست اين سارق نيز دستگير و در بازرسي از منازل آنها تعداد چهار دستگاه انواع گوشي تلفن مسروقه متعلق به شکات کشف شد.

رئيس پليس آگاهي فارس گفت: در ادامه تحقيقات آدم ربائي، سرقت هاي به عنف و توام با آزار و اذيت از هر دو نفر كشف كه سارقان با قرار مناسب قانوني راهي زندان شدند.

طلاق اجباری با تغییر داده های کامپیوتری همسر

رئيس پليس فتا استان فارس از دستگيري مردي كه از طريق فضاي مجازي درصدد پرونده سازي براي همسرش بود خبر داد.

سرهنگ سيد موسي حسيني در تشريح اين خبر گفت: بانويي 22 ساله ساكن شيراز، با ارائه شکایتی از همسرش، از ماموران پليس "فتا"درخواست كرد ادعای کذب همسرش را براي خدشه دار كردن آبروي وي در فضاي مجازي به اثبات برسانند.

وي بيان كرد: اين مرد که قصد طلاق دادن همسرش را داشت و مدتی در تلاش بود وی را به طلاق بدون دریافت مهریه راضی کند در پی شکست های مکرر در رسیدن به هدفش و در نیتی شوم تصمیم گرفته بود با تغییر اطلاعات کامپیوتر شخصی همسرش، وی را به رابطه نامشروع با اشخاصی در محل زندگیش متهم كند.

رئيس پليس "فتا" استان فارس اظهار كرد: موضوع در دستور كار پليس "فتا" قرار گرفت و تحقيقات در اين خصوص آغاز شد.

سرهنگ "حسيني" ادامه داد: با اقدامات فنی و پلیسی و بررسی اطلاعات کامپیوتر شاکی مشخص شد تغییر در داده ها در چه زمانی صورت پذیرفته و با احضار متهم و ارائه شواهد محکم وی به جرم خود اقرار كرد.

وي گفت: در بازجويي هاي انجام شده از متهم وي اظهار كرد که پس از اینکه موفق نشدم همسرم را به طلاق بدون دریافت مهریه راضی کنم با دستکاری در خاطرات روزانه در رایانه و ایمیل وی سعی كردم، با اتهام رابطه نامشروع به هدفم دست یابم، و فکرش را نمی کردم روزی دستگير شوم.

سارقان موتورسيكلت با 9 فقره سرقت در فراشبند، دستگير شدند

با تلاش ماموران انتظامي شهرستان فراشبند استان فارس سارقان موتورسيكلت دستگير و 9 فقره سرقت موتورسيكلت از آنها كشف شد.

فرمانده انتظامي شهرستان فراشبند در تشريح اين خبر گفت: در پي وقوع چندين فقره سرقت موتورسيكلت در بخش هايي از شهرستان فراشبند، شناسايي و دستگيري سارقان به صورت ويژه در دستور كار مأموران قرار گرفت .

سرهنگ "رستمي" ادامه داد: با انجام اقدامات اطلاعاتي و تشكيل چندين اكيپ محسوس و نامحسوس از مأموران و پوشش مناطق آلوده دو نفر سارق موتورسيكلت شناسايي و در يك عمليات منسجم دستگير شدند.

وي تصريح كرد: در بازجويي هاي فني كه از متهمان صورت گرفت 9 فقره سرقت موتورسيكلت در سطح شهرستان فراشبند از آنان كشف شد.

فرمانده انتظامي شهرستان فراشبند خاطر نشان كرد: با هماهنگي مقامات قضايي و در بازرسي از منزل متهمان چند دستگاه موتورسيكلت مسروقه كشف و در اين رابطه دو نفر از خريداران موتورسيكلت هاي مسروقه نيز دستگير شدند.

سرهنگ رستمي با اشاره با اينكه اموال مسروقه به مالباختگان بازگردانده شد، افزود: متهمان با تشكيل پرونده تحويل مقامات قضايي شدند و تحقيقات بيشتر در اين خصوص همچنان ادامه دارد.

30 كيلوگرم حشيش در ممسني كشف شد

با تلاش ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ممسني استان فارس 30 كيلو گرم مواد مخدر از نوع حشيش از يك دستگاه خودرو ال 90 كشف شد.

فرمانده انتظامي شهرستان ممسني در خصوص نحوه كشف اين مواد گفت: ماموران پليس مبارزه با موادمخدر شهرستان با همكاري ماموران يگان امداد اقدام به ايجاد ايست و بازرسي در جاده هاي اطراف شهرستان كردند.

سرهنگ "داوود امجدي" افزود: ماموران در همين خصوص به يك دستگاه خودرو ال 90 كه از مسير قائميه به شهرستان ممسني در حال حركت بود مشكوك شدند.

وي ادامه داد: راننده خودرو پس از ديدن ماموران، بدون توجه به فرمان ايست آنها از محل متواري شد.

فرمانده انتظامي شهرستان ممسني بيان كرد: پس از مسافتي تعقيب و گريز خودرو متوقف و در بازرسي از آن مقدار 30 كيلو گرم موادمخدر از نوع حشيش كه به صورت ماهرانه اي در خودرو جاسازي شده بود كشف شد.

دستگيري مرد رمال توسط پليس جهرم

مردي كه با رمالي و دعا نويسي به بهانه حل مشکلات شهروندان مبالغ هنگفتي از آنها کلاهبرداري مي کرد توسط ماموران انتظامي شهرستان جهرم استان فارس شناسايي و دستگير شد.

فرمانده انتظامي شهرستان جهرم با اعلام اين خبر گفت: در پي دريافت گزارش هاي مردمي مبني بر اينكه فردي به هويت "ص- م" در يكي از محلات جهرم با ادعاي كارگشايي و بخت گشايي در مشکلات مردم، اقدام به رمالي و دعا نويسي کرده و از اين طريق مبالغ هنگفتي از مراجعه کنندگان کلاهبرداري مي کند، موضوع در دستور کار ماموران پليس اطلاعات و امنيت عمومي شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ يوسف ملك زاده ادامه داد: ماموران با انجام کارهاي اطلاعاتي محل فعاليت متهم را شناسايي و با انجام تحقيقات نامحسوس مطلع شدند که متهم با ادعاي دروغين، مردم و به ويژه زنان و دختران را فريب داده و با گرفتن مبالغ هنگفت به آنها اطمينان كارگشايي و بخت گشايي در مشکلاتشان را مي دهد.

وي افزود: ماموران با هماهنگي مقام قضايي متهم را دستگير و در بازرسي از مخفيگاهش مقاديري آلات و ادوات رمالي كشف كردند.

سرهنگ ملك زاده با بيان اينكه متهم انگيزه خود از اين كار را بيكاري و كسب در آمد براي معيشت خود عنوان كرده، افزود: با توجه به اقرار متهم در خصوص اغفال و كلاهبرداري از ده ها نفر، شهروندان مي توانند به منظور شكايت از متهم و تكميل پرونده وي به پليس اطلاعات وامنيت عمومي شهرستان جهرم مراجعه كنند.

فرمانده انتظامي شهرستان گفت: پرونده تشكيل و متهم جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شد.