طرح آبخیزداری چولجه با اعتبار 150 میلیون تومان به اتمام رسید

جواد مولایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح آبخیز خوئین نیز با اعتبار 60 میلیون تومان به پایان رسیده است.



وی معرفی یک فقره تسهیلات صنوبرکاری در زرین آباد به مبلغ 23 میلیون تومان به بانک کشاورزی را یادآور شد و ظرفیت های بالای این شهرستان را در کاشت این گونه ها خاطرنشان کرد.



رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ایجرود، انجام طرح مشترک تبدیل دیم زارهای کم بازده با مدیریت جهاد کشاورزی ایجرود به مساحت 167 هکتار در روستاهای آلاچمن، دورمشقان ، اوغولبیک ، آقبلاغ ، خاکریز این شهرستان اجرا شده است.



مولایی از تمدید یک فقره پروانه چرا در روستای قوریه خبر داد و افزود: در 3 ماه نخست سال 3 فقره جریمه خسارت به مرتع با رقم بیش از یک میلیون تومان دریافت شده است.



وی از دریافت یک فقره خسارت از فعالیت مازاد محدوده معدنی به رقم بیش از 17 میلیون تومان خبر داد و گفت: یک فقره دریافت خسارت ساخت جاده جهت اکتشاف و بهره برداری از معادن نزدیک به 5/4 میلیون تومان بوده است.



رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ایجرود کل درآمد در سه ماه نخست سال بیش از 23 میلیون تومان عنوان کرد.