مرمت سه مدرسه تاریخی در گلستان/ مساجد ابنیه میراث فرهنگی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی صبح سه شنبه در دیدار مسئولان گردشگری با آیت الله علوی گرگانی گفت: اولویت اول مرمت کامل مسجد جامع گرگان است تا تمام دین میراث فرهنگی استان ادا شود.

عباسی همچنین با اشاره به مرمت مدرسه عمادیه گرگان با هزینه ای بالغ بر 460 میلیون تومان خاطر نشان کرد: با توجه به کاربری اولیه این مدرسه هم اکنون سفیران هدایت دراین مدرسه درحال فعالیت هستند و این مکان به عنوان مدرسه علوم دینی فعال است.

وی در ادامه به مرمت مدرسه تقوی گرگان اشاره داشت که با درنظر گرفتن نمازخانه ای دراین مدرسه تا20 روز دیگر افتتاح واز آن به عنوان فضای اداری بهره گرفته خواهد شد.

وی همچنین مرمت مدرسه کریم ایشان در مینودشت را از دیگر پروژه ها برشمرد که به انجام رسیده و احیا و بازسازی خانه های تاریخی روستای زیارت را از دیگر اقدامات میراث فرهنگی عنوان کرد.

برنامه ثبت جهانی دیوار گرگان

عباسی درادامه به برپایی مراسم سالگرد ثبت جهانی گنبدقابوس اشاره داشت وافزود: با توجه به پیگیری های رئیس سازمان، برنامه ثبت دیوار دفاعی گرگان نیز در دستور کار است و درتلاشیم که آن را به ثبت جهانی برسانیم.

وی همچنین از طراحی و اجرای دروازه گرگان در ورودی شهر گرگان یاد کرد و افزود: این پروژه طراحی شده و در دست اقدام است که درصورت تایید نهایی نسبت به اجرای آن اقدام خواهد شد.

وی درپایان اظهار امیدواری کرد: با بهره مندی از رهنمودهای مرجع محترم تقلید شیعیان و اقدامات مناسب جهت مرمت وحفظ آثار تاریخی و مذهبی این استان، گردشگری مذهبی بیش از پیش گسترش و بسط داده شود.

آیت الله علوی گرگانی نیز در این دیدار که با محوریت احیای مسجد جامع گرگان و اماکن تاریخی و باستانی استان برگزار شد، ضمن تقدیر ازپشتکار و تداوم پیگیری مسئولان گردشگری و میراث فرهنگی استان، گفت: با توجه به سابقه دیرینه مساجد و اماکن تاریخی این سرزمین ،حفظ و احیای آن ها موضوع مهمی است.

وی در ادامه حُسن عمل در آثار تاریخی باقیمانده از گذشتگان را از دیدگاه قرآن و اسلام مهم برشمرد و اذعان داشت: از کیفیت بناهای قدیمی که آثار دینی خود را دربناها لحاظ می کردند ، روش ورفتار دینی ملت های گذشته مشخص می شود.

حفظ مواریت تاریخی احترام به هویت ملت است

وی حفظ و احیای این مواریث ارزشمند را از جمله مصادیق تکریم واحترام به هویت یک ملت به ویژه ایرانیانی ذکر کرد که سابقه طولانی درتمدن اسلامی و ایرانی دارند.

آیت الله علوی گرگانی در ادامه با عنوان این که مواریث اسلامی بسیاری در سراسر کشور وجود دارد افزود: حفاظت و مرمت این آثار درنزد خداوند لحاظ شده و با احیای این آثار ارزشمند می توانیم آن ها را به نسل آینده تحویل دهیم.

مساجد ابنیه میراث فرهنگی هستند

این مرجع تقلید، مساجد جامع بلاد اسلامی به ویژه مسجد جامع گرگان را از جمله ابنیه میراث فرهنگی برشمرد که با تلاش و پیگیری های مسئولین میراث فرهنگی وگردشگری گلستان مرمت شده و درحفظ و نگهداری آن تلاش می شود.