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۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۳۱

اعتبارنامه منتخبان ایلام و تنکابن به تصویب مجلس رسید

اعتبارنامه منتخبان ایلام و تنکابن به تصویب مجلس رسید

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعتبارنامه عمران علیمحمدی و شمس الله شریعت نژاد منتخبان ایلام و تنکابن موافقت کردند بنابراین اعتبارنامه دو منتخب در مجلس به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی اعتبارنامه دو منتخب جدید مجلس به تصویب رسید.

بر اساس این گزارش شعب سوم و پنجم رسیدگی کننده به اعتبارنامه منتخبان مجلس شورای اسلامی گزارشات خود از تایید اعتبارنامه دو منتخب جدید را در مجلس قرائت کردند.

بر اساس این گزارش طبق گزارش شعبه سوم اعتبارنامه عمران علیمحمدی از حوزه انتخابیه ایلام، ایوان، چرداول، ملکشاهی و مهران و اعتبارنامه شمس الله شریعت نژاد از حوزه انتخابیه تنکابن، رامسر و عباس آباد در صحن علنی مجلس مطرح و به تصویب نمایندگان رسید.

یکشنبه گذشته نیز اعتبارنامه محمد مهدی مفتح از حوزه انتخابیه تویسرکان به تصویب مجلس رسیده بود.

کد مطلب 2097681

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