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۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۴۲

حجت الاسلام مستاجران مطرح کرد:

طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه علوم پزشکی لرستان آغاز شد

طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه علوم پزشکی لرستان آغاز شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی لرستان از آغاز طرح ضیافت اندیشه اساتید این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی مستاجران صبح سه شنبه در حاشیه برگزاری این طرح در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه علوم پزشکی لرستان از امروز به مدت هشت روز در مرکز استان برگزار می شود.

وی با اشاره به تعداد اساتید شرکت کننده در این طرح، بیان داشت: در مجموع 110 استاد دانشگاه علوم پزشکی لرستان در طرح ضیافت اندیشه شرکت کرده اند.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به برنامه های در نظر گرفته شده در قالب این طرح برای اساتید عنوان کرد: در قالب طرح ضیافت اندیشه دو کارگاه آموزشی معرفت شناسی و تاریخ تحولات ایران اسلامی برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام مستاجران با اشاره به حضور اساتید مجرب برای آموزش در این کارگاهها، بیان داشت: در این راستا اساتید برجسته ای از استانهای تهران، قم و همچنین لرستان برای آموزش حضور دارند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه امسال استقبال مطلوب و خوبی از طرح ضیافت اندیشه از سوی اساتید دانشگاه علوم پزشکی لرستان صورت گرفته است.

کد مطلب 2097682

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