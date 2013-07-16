لیگ تکواندو همدان در حال راه اندازی است/ دوهزار بانوی همدانی تکواندوکارند

احسان قنبری در گفتگو با خبرنگار ورزشی مهر اظهار داشت: بیش از 40 باشگاه فعال تکواندو در استان همدان وجود دارد و مجموعه تکواندو کاران استان همدان 5500 نفر است که نزدیک به دو هزار نفر آنان را بانوان تشکیل می دهند.

همدان 15 نفر مربی و 15 نفر داور خانم در رشته تکواندو دارد

رئیس هیئت تکواندو استان همدان عنوان داشت: رشته تکواندو در همدان 60 نفر مربی دارد که 15 نفر از آنها مربی خانم هستند و از 65 نفر داور نیز 15 نفر را داوران خانم تشکیل می دهند.

وی با بیان اینکه کسب دو مدال آسیا در یک ماهه گذشته از افتخارات هیئت تکواندو استان همدان است، افزود: محمد مهدی جمشیدی، دانش آموز سال سوم راهنمایی در سومین دوره مسابقات نوجوانان آسیا که خردادماه در کشور اندونزی برگزار شد، در بخش تیمی یک مدال طلا و در بخش انفرادی یک مدال نقره برای کشورمان کسب کرد.

هیئت تکواندو همدان با برنامه به راه خود ادامه می دهد

قنبری بیان داشت: هیئت تکواندو همدان مشکلات خاصی ندارد و ضمن برخورداری از حمایت مسئولین ورزش در استان و فدراسیون کشور، به راه خود با برنامه ادامه می دهد.

لیگ تکواندو استان همدان در حال راه اندازی است

رئیس هیئت تکواندو استان همدان با بیان اینکه هیئت تکواندو برنامه های زیادی دارد، ابراز داشت: در سال جاری تعداد پنج تیم از همدان در مسابقات لیگ کشوری حضور دارند و لیگ استان نیز در حال راه اندازی است.

وی اضافه کرد: افزایش و ارتقاء تعداد مربیان آقا و خانم در سال جاری از دیگر برنامه های هیئت تکواندو استان همدان است.

تکواندو یک ورزش المپیکی است

رئیس هیئت تکواندو استان همدان در پایان سخنانش گفت: تکواندو یک ورزش المپیکی است و امیدواریم ضمن برخورداری از حمایت مسئولین ورزشی در کشور مردم به سوی این ورزش روی آورند.