نمایشگاه "پنجاه در هفتاد" میزبان آثار هنرمند حوزه هنری استان سمنان

سید عباس دانایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایشگاه پوسترهای مذهبی با عنوان "پنجاه در هفتاد" شامل 24 اثر از منتخب آثار پوستر هنرمند گرافیست سیدمهدی‌موسوی در نگارخانه‌ خطائی مجموعه باستانی شیخ‌ صفی ‌الدین ‌اردبیلی به همراه آثار تعدادی از هنرمندان برتر استانی و کشوری در حالی افتتاح شد که "میثم خالوندی" از هنرمندان موفق عضو دفتر هنرهای تجسمی حوزه هنری استان سمنان نیز آثار خود را در این نمایشگاه ارائه کرده است.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه به مناسبت ماه مبارک رمضان و در برگیرنده‌ موضوعات دینی و مذهبی است گفت: میثم‌خالوندی به همراه تعدادی دیگر از هنرمندان برتر با شش اثر خود در باب ماه رمضان در این نمایشگاه حضور دارند.

رئیس حوزه هنری استان سمنان تصریح کرد: نمایشگاه پوسترهای مذهبی "پنجاه در هفتاد" روز دوشنبه 24 تیرماه با حضور مسئولان و جمع كثیری از هنرمندان در نگارخانه‌ خطائی مجموعه شیخ‌صفی‌الدین‌اردبیلی افتتاح شد و تا 27 تیر ماه سالجاری، همه روزه از ساعت 9 تا 19 ادامه داشته و پذیرای بازدید علاقمندان خواهد بود.

دانایی در خاتمه اظهار داشت: این نمایشگاه به همت حوزه هنری و مشارکت جمعیت هلال احمر، بیمه کار آفرین و سازمان میراث فرهنگی‌و‌ گردشگری استان اردبیل برگزار شده است.