نباید فرصت را برای آغاز هرچه سریعتر دور جدید مذاکرات هسته ای ایران از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چاینا دیلی، "وانگ مین" روز گذشته اعلام کرد: تمام طرفین درگیر در برنامه هسته ای ایران باید هرچه سریعتر دور جدید مذاکرات هسته ای را آغاز کنند.

وی افزود: در حال حاضر تمام طرفین نباید فرصت را برای آغاز هرچه سریعتر دور جدیدی از مذاکرات از دست بدهند و گامهای موثری را در راستای اعتمادسازی برداشته و رویکرد انعطاف پذیری را در این زمینه بکار گرفته و طرفین باید نگرانی های یکدیگر را رفع کنند.

وانگ مین با تاکید بر حل برنامه هسته ای ایران از طریق گفتگو و مذاکره گفت: تحقیقات درباره برنامه هسته ای ایران باید بر اساس مدارک کاملا مستدل و شفاف باشد.

وی تاکید کرد: چین همواره مخالف خود را با استفاده و حتی تهدید درباره انجام اقدامات خصمانه علیه برنامه هسته ای ایران اعلام کرده و بار دیگر نیز مخالفت خود را با افزایش فشار و اعمال تحریم های جدید علیه این کشور ابراز می کنیم.

معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل گفت: ایران باید به گفتگو و همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه دهد تا به توافقی با این نهاد بین المللی درباره برنامه هسته ای خود دست یابد.

وانگ مین گفت: چین همچنان رویکرد عینی، منصفانه و مسئولانه را در قبال برنامه هسته ای ایران در پیش گرفته زیرا همین رویکرد کمک های قبال توجهی را به پیشبرد گفتگوها انجام داده است.

وی در پایان گفت: چین به همکاری با تمام طرفین دیگر برای دستیابی به توافقی سازنده و حل برنامه هسته ای ایران به شیوه ای دیپلماتیک ادامه می دهد.