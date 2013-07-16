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۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۴۴

رحمانی:

زنجان در داوری بدمینتون ضعیف است

زنجان در داوری بدمینتون ضعیف است

زنجان -خبرگزاری مهر: مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان زنجان گفت: استان زنجان در بحث داوری و مربی گری رشته بدمینتون ضعیف است.

ایرج رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر ، بدمینتون را یکی از رشته‎های پیشرو ورزشی در کشور دانست و افزود: برای توسعه بدمینتون استان باید همه مسئولان پای کار بیایند.

وی به وضعیت فعلی بدمینتون استان اشاره کرد و اظهار داشت: استان زنجان به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری در بهترین وضعیت قرار دارد و همچنین این استان ذدارای سالن های 7 کرته ، 3 و 5 کرته است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان، با بیان اینکه زنجان با دارا بودن خانه بدمینتون و سالن اختصاصی برای بانوان دارای شرایط سخت افزاری بسیار خوبی است، افزود: از این شرایط باید به نحو احسن استفاده کرد.

رحمانی، وجود امکانات را موجب وضعیت شاخص استان دانست و تاکید کرد: با توجه به امکانات فیزیکی موجود در رشته بدمینتون باید نسبت به رشد و توسعه هر چه بیشتر این رشته ورزشی تلاش کرد.

وی استفاده حداکثری از امکانات موجود را ضروری یاد کردو گفت:باید از همه ظرفیت‎های موجود برای توسعه بدمینتون استاناستفاده بهینه را کرد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان به تربیت مربی و داور بین المللی در استان  اشاره کردو افزود: برای توسعه بدمینتون استان تنها نباید به تربیت بازیکن اکتفا کرد بلکه  باید برای تربیت داوران و مربیان تراز اول کشوری نیز تلاش و برنامه ریزی لازم در دستور کار قرار گیرد.

رحمانی گفت: استان زنجان در بحث داوری و مربی گری ضعیف است و این قابل قبول نیست و انتظار داریم حداقل یک داور بین المللی داشته باشیم.

وی در ادامه، به انتخابات مجمع هیئت بدمینتون استان اشاره کرد و گفت: با انتخاب رئیس هیئت بدمینتون زنجان  این استان در این رشته توسعه خواهد داشت.

مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان ،تکریم از پیشکسوتان را تاکید کردوگفت: باید نسبت به تکریم پیشکسوتان تلاش کرد.

رحمانی، استان زنجان را پیشرو در تکریم پیشکسوتان  عنوان کردوافزود: زنجان نخستین  استان در کشور بود که خانه پیشکسوتان را راه‎اندازی کرده است.

کد مطلب 2097701

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