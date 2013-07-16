707 هزار برگ سند در اتاق پایاپای اسناد بانکی برگشت خورد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس گزارش مدیریت کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در مورد شاخص های ماهانه اقتصادی اردیبشهت ماه سال جاری، شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در اردیبهشت ماه 1392 به عدد 168.3 رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 3.7 درصد و 46.9 درصد افزایش داشته است.

شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در مناطق شهری ایران (1000=1390)

الف- اردیبهشت ماه 1392

در این ماه شاخص های دستمزد بنا و کارگر ساده ساختمانی به ترتیب به اعداد 159.4 و 177.9 رسید که نسبت به ماه قبل به ترتیب 3.8 درصد و 4.0 درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال 1391 به ترتیب 39.1 درصد و 46.3 درصد افزایش داشت.

ب- دو ماه اول سال 1392

متوسط شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در دو ماه اول سال 1392 به عدد 165.3 رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 45.8 درصد افزایش نشان می دهد. در دو ماه اول سال 1392 متوسط شاخص های دستمزد بنا و کارگر ساده ساختمانی به ترتیب به اعداد 156.5 و 174.5 بالغ گردیده که نسبت به دوره مشابه سال 1391 به ترتیب 38.4 درصد و 46.3 درصد افزایش داشته است.

تعداد و مبالغ اسناد مبادله شده و برگشت داده شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران (100=1390)

الف - اردیبهشت ماه 1392

در اردیبهشت ماه 1392 در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران بالغ بر 4.0 میلیون برگ سند به مبلغی معادل 985.6 هزار میلیارد ریال مبادله گردید. در این ماه شاخص های تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده به ترتیب به اعداد 94.4 و 160.5 رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 60.8 درصد و 100.1 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال 1391 از نظر تعداد 2.8 درصد کاهش و از لحاظ مبلغ 47.5 درصد افزایش یافت.

در ماه مورد بررسی 415 هزار برگ سند به مبلغی حدود 46.1 هزار میلیارد ریال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شد. شاخص های تعداد و مبلغ این اسناد در اردیبهشت ماه 1392 به ترتیب به اعداد 78.2 و 155.2 رسید که نسبت به ماه قبل به ترتیب 42.4 درصد و 106.4 درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه سال 1391 از نظر تعداد 22.5 درصد کاهش و از لحاظ مبلغ 11.4 درصد افزایش نشان می دهد.

در اردیبهشت ماه 1392 نسبت های تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده به مبادله شده به ترتیب به 10.3 درصد و 4.7 درصد رسید. نسبت های مزبور در اردیبهشت ماه 1391 به ترتیب 12.9 درصد و 6.2 درصد بوده است.

ب- دو ماه اول سال 1392

در دو ماه اول سال 1392 در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران حدود 6.6 میلیون برگ سند به مبلغی معادل 1477.8 هزار میلیارد ریال مبادله گردید. در این دوره متوسط شاخص های تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده به ترتیب به اعداد 76.6 و 120.4 رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از نظر تعداد 6.5 درصد کاهش و از لحاظ مبلغ 36.5 درصد افزایش نشان می دهد.

در دو ماه اول سال 1392 حدود 707 هزار برگ سند به مبلغی معادل 68.4 هزار میلیارد ریال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شد. در این دوره متوسط شاخص های تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده به ترتیب به اعداد 66.6 و 115.2 رسید که نسبت به دوره مشابه سال 1391 از نظر تعداد 23.6 درصد کاهش و از لحاظ مبلغ 6.2 درصد افزایش یافته است.

در دو ماه اول سال 1392 نسبت اسناد برگشت داده شده به مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب به 10.8 درصد و 4.6 درصد رسید. نسبت ها مزبور در دو ماه اول سال 1391 به ترتیب 13.2 درصد و 5.9 درصد بود.

آمار فروش سفته و برات در شهر تهران

الف - اردیبهشت ماه 1392

در اردیبهشت ماه 1392 بالغ بر 90.6 میلیارد ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال 1391 به ترتیب 191.1 درصد و 54.8 درصد افزایش یافته است.

ب - دو ماه اول سال 1392

در دو ماه اول سال 1392 حدودذ 121.8 میلیارد ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال 1391 معادل 28.7 درصد افزایش نشان می دهد.

آمار سفته و برات واخواست شده در تهران (100=1390)

الف- اردیبهشت ماه 1382

طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در اردیبهشت ماه 1392 حدود 1.0 هزار برگ سفته و برات به مبلغی معادل 412.9 میلیارد ریال در شهر تهران واخواست گردید. در این ماه شاخص های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد 67.7 و117.5 رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 99.1 درصد و 413.1 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال 1391 به ترتیب 37.6 درصد و 231.9 درصد افزایش داشته است.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در اردیبهشت ماه 1392 به عدد 173.6 رسید عدد شاخص مذکور در اردیبهشت ماه 1391 معادل 72.0 بوده است.

ب- دو ماه اول سال 1392

در دو ماه اول سال 1392 حدود 1.6 هزار برگ سفته و برات به مبلغی معادل 493.3 میلیارد ریال در شهر تهران واخواست گردید. در این دوره متوسط شاخص های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد 50.9 و 70.2 رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 3.7 درصد و 186.5 درصد افزایش نشان می دهد.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در دو ماه اول سال 1392 به عدد 120.5 رسید. عدد شاخص مذکور در دو ماه اول سال 1391 معادل 49.9 بوده است.

تعداد و ارزش سهام معامله شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران (100=1390)

الف- اردیبهشت ماه 1392

در اردیبهشت ماه 1392 حدود 18.1 میلیارد سهم به ارزش 139.7 هزار میلیارد ریال در سازمان بورس اوراق بهادار تهران معامله گردید. در ین ماه شاخص های تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتیب به اعداد 296.2 و 740.5 رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 215.1 درصد و 134.3 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 317.8 درصد و 898.0 درصد افزایش داشته است.

ب- دو ماه اول سال 1392

در دو ماه اول سال 1392 حدود 23.8 میلیارد سهم به ارزش 199.4 هزار میلیارد ریال به سازمان بورس اوراق بهادار تهران معامله گردید. در این دوره متوسط شاخص های تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتیب به اعداد 195.1 و 528. رسید که نسبت به دوره مشابه سال 1391 به ترتیب 195.2 درصد و 689.7 درصد افزایش نشان می دهد.