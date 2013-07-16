همدانی ها به ورزشهای انفرادی بی توجهند/ ورزش بوکس باید به روزهای طلایی خود برگردد

مرتضی اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه توجه به ورزش یکی از ارکانی است که جامعه را به سلامت روان و اخلاق هدایت می کند، گفت: در سال گذشته تعداد بوکسورهای همدان 521 نفر بود که امسال با توجه به ظرفیت ها و برنامه ها باید تا 570 نفر افزایش پیدا کند.

وی اضافه کرد: تعداد مربیان بوکس در استان همدان 10 نفر است که از این تعداد سه نفر درجه یک، یک نفر درجه دو، دو نفر درجه سه و هفت نفر نیز مربی غیر فعالند.

وی اضافه کرد: ورزش بوکس با کمبود فضای باشگاه ها و استقبال کم مردم از باشگاه های خصوصی، مواجه است.

ورزش بوکس مورد بی توجهی قرار گرفته است

اسکندری با بیان اینکه مردم در ورزش های انفرادی همکاری نمی کنند، ابراز داشت: ورزش بوکس نیز یک ورزش انفرادی است که مورد بی توجهی قرار گرفته است.

رئیس هیئت بوکس استان همدان ادامه داد: مردم بیشتر عشق و علاقه به توپ و ورزش های جمعی دارند و به این نوع بازی ها توجه نمی کنند که باید در این زمینه نیز فرهنگ سازی شود.

وی با اشاره به رکودی که در جامعه بوکس رخ داده، گفت: این ورزش در رده های آخر قرار گرفته و باید با همت مسئولین و سازمان ورزش و جوانان، ورزش بوکس به روز های اول خود برگردد.

اسکندری با بیان اینکه در شهرستان های همدان نیز ورزش بوکس فعال است، افزود: تعداد مربیان در اسداباد از سه مربی یک نفر فعال، نهاوند سه نفر مربی دو نفر فعال، تویسرکان از دو نفر مربی یک نفر فعال است.

داوران ورزش بوکس همدان سرمایه اند

رئیس هیئت بوکس استان همدان اظهار داشت: داوران در استان همدان از سرمایه های بزرگ هستند و در همدان دو نفر داور ملی، سه نفر داور درجه یک، سه نفر داور درجه دو و 20 نفر داور درجه سه فعال است.

وی عنوان داشت: در ورزش بوکس اعتبار خوبی به این وروزش اختصاص ندارد که این ورزش را حرکت دهد چرا که ایران در تحریم قرار دارد.

ورزش های انفرادی پر مدال تر از ورزش های جمعی است

اسکندری با ابراز امیدواری از اینکه امسال شروع خوبی برای ورزش بوکس باشد، گفت: نگاهها به ورزش های انفرادی خاص و ورزش های انفرادی پر مدال تر از ورزش های جمعی است.