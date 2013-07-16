هادی احدی، مدیر امور فرهنگی و هنری منطقه 19 تهران با تایید خبر بسته شدن گالری زنده‌یاد احمد اسفندیاری در فرهنگسرای مهر به خبرنگار مهر گفت: این کار به دستور مستقیم من انجام شد.

وی استقبال نکردن از گالری را دلیل اول بسته شدن گالری زنده‌یاد اسفندیاری دانست و بیان کرد: واقعا کسی نبود که از این گالری بازدید کند. هفته‌ها هم گذشت و کسی برای بازدید از این گالری نیامد. ما برای بازدید از یک نمایشگاه و گالری و گرفتن گزارش تصویری مجبور بودیم آدم‌ها را جمع کنیم که این کار شایسته‌ای نیست.

مدیر امور فرهنگی و هنری منطقه 19 تهران نداشتن ذائقه دیدن آثار هنری مردم منطقه را یکی از دلایل استقبال نکردن از گالری ذکر کرد و گفت: ممکن است مدیران این منطقه در برپایی نمایشگاه‌های مردم‌پسند و باکیفیت کم‌کاری کرده‌ باشند. به عقیده من شاید احداث یک گالری در منطقه 19 در دراز مدت بتواند ذائقه مردم را عوض کند ولی در کوتاه مدت به درد منطقه ما نمی‌خورد.

احدی به محدودیت‌های فضایی که در منطقه 19 دارند اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به محدود بودن فضای فرهنگی منطقه 19 مجبور شدیم که گالری را تعطیل کنیم. این تعطیلی هم به خاطر اعتراض‌های مردمی بود ولی وقتی این مکان را تغییر کاربری دادیم با استقبال مردم مواجه شد.

وی بیان کرد: ما به مردم سرویس می‌دهیم نه به رسانه‌ها و مدیرانی که در سطوح بالاتر فرهنگی قرار دارند. به عقیده من گالری یک امر تشریفاتی است و به این شکل به کار مردم منطقه 19 تهران نمی‌‌آمد.

احدی با ذکر این جمله که ما نگاهی مادی به جریان تخریب هویت معنوی گالری نداریم،‌ گفت: من باید پاسخگوی مخاطبانم باشم. مخاطب من در منطقه 19 شهر تهران اهمیت چندانی به گالری نمی‌دهد و دوست دارد اوقات فراغتش را به گونه‌ای دیگر پر کند.

وی بیان کرد: البته این تعطیل کردن گالری یک فرآیند علمی و تحقیقاتی است و اعلام می‌کنم که اگر کسی بر این کار نقد دارد و بتواند ما را قانع کند که این کار اشتباه بوده در نظر خود تجدید نظر می‌کنیم.

مدیر امور فرهنگی و هنری منطقه 19 تهران در پایان از شجاعت خود در تخریب این گالری و تبدیل آن به یک مکان برای آموزش تکواندو و کاراته سخن گفت و تاکید کرد: باور کنید من رفتارهای نامناسبی در این گالری دیدم و نمی‌توانم امنیت فرهنگی فرهنگسرای مهر را به خطر بیندازم.