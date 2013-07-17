بحران آب درکنار زاینده رود/ جیره بندی آب شهر سامان در دستور کار

به گزارش خبرنگار مهر، شهر سامان در استان چهارمحال و بختیاری با توجه بر اینکه در سطح استان و کشور به عنوان یکی از شهر های پر آب استان شناخته شده اما در حال حاضر مردم این شهر با مشکل جدی کم آب روبه رو هستند.

مردم این شهر در بعضی از مناطق از صبح تا شب و در بعضی مناطق از عصر تا صبح روز بعد با مشکل بی آبی سر می کنند. در این شهر شاهد افت شدید دبی آب چاه های زیر زمینی هستیم و این موضوع روز به روز با گرم شدن هوا روبه افزایش است.

یکی از مواردی که موجب کم آبی در این شهر شده حضور مسافران و گردشگران در این شهر است که افزایش جمعیت این شهر را درپی داشته است. اما با تلاش های شبانه روزی کارکنان اداره آب و فاضلاب شهر سامان در راستای تامین آب مردم شهر سامان تاکنون مشکل کم آبی در بعضی از نقاط این شهر جدی و بحرانی است.

تنها راه حل مشکل کم آبی در شهر سامان راه اندازی تصفیه خانه آب در این شهر است که این موضوع هم همت مسئولین کشوری و استانی را می طلبد.

مصرف سرانه آب مردم شهر سامان 220 لیتر در شبانه روز است

مدیر آب و فاضلاب شهر سامان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مصرف سرانه آب مردم شهر سامان در شبانه روز 220 لیتر است، اظهار داشت: استاندار مصرف آب در شبانه روز 140-150 لیتر در شبانه روز است.

محمد امانی با اشاره بر اینکه مردم باید الگو های مصرف آب را باید رعایت کنند، بیان داشت: مصرف سرانه مردم این شهر 1.5 برابر استاندارد است.

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از مردم در مصرف آب صرفه جویی می کنند، اذعان داشت: تعدادی از همشهریان مصرف بی رویه را در مصرف آب در این شهر دارند.

مدیر آب و فاضلاب شهر سامان با بیان اینکه بیشتر مردم از آب برای مصارف شستوی حیاط، خودرو و ... استفاده می کنند، بیان داشت: آب مایه حیات است و باید برای شستشو کمتر استفاده شود.

محمد امانی با اشاره بر اینکه با توجه بر گرم شدن هوا و مصرف آب بیشتر در این شهر به دنبال اخذ مجوز برای جیره بندی آب در راستای صرفه جویی مردم این شهر هستیم، عنوان کرد: با جیره بندی آب در شهر آب به صورت عادلانه توزیع می شود.

امانی با بیان اینکه مصرف آب باید در حد نرمال باشد، عنوان کرد: بحران کمبود آب در این شهر بسیار جدی است.

وی با اشاره بر اینکه در حال حاضر هشت چاه با حداقل دبی آب دهی آب را پمپاژ می کنند، اذعان داشت: چاه های شماره پنج و دو این منطقه در حال خشکیدن است.

امانی با بین اینکه تنها راه حل حل مشکل بحران کم آب در در این شهر ساخت هرچه سریعتر تصفیه خانه آب در این شهر است، بیان داشت: از مسئولین استانی و کشوری و نماینده مرم شهرستان سامان ، شهرکرد بن خواستار هستیم که تصیفه خانه شهر سامان را جز پروژه های عمرانی ملی قرار دهند با تخصیص اعتبار ملی به این پروژه مردم شهر سامان را از وضعیت جدی و خطرناک کم آبی رهایی دهند.

امانی افزود: اگر از هر محلی اعتباری بالغ بر سه میلیارد تومان به تصفیه خانه شهر سامان اختصاص یابد یکی از فاز های این تصفیه خانه راه اندازی می شود و تا حدودی از مشکلات کم آبی این شهر کاسته می شود.

وی با بیان اینکه اصلاح شبکه در این شهر نیاز به اعتبار دارد، تصریح کرد: در راستای اصلاح شبکه محل های حادثه خیز شهر شناسایی و برنامه ریز ی در این زمینه صورت گرفته و با تزریق اعتبار اصلاح شبکه به صورت فوری انجام می شود.

تجهیز چاه مزرعه گر کاجی منطقهبرای حل مشکل کم آبی

فرماندار شهر سامان گفت: در راستای تامین آب مردم شهر سامان در حال تجهیز چاه مزرعه گر کاجی در این شهر هستیم تا به صورت مقطعی مشکل کم آب را در این شهر بر طرف شود.

اسفندیار قربانی با بیان اینکه به دنبال این هستیم که جلسه با شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران در راستای هر چه زودتر به بهره برداری رسیدن این پروژه هستیم، بیان داشت: به دنبال این موضع هستیم تا هرچه زودتر فاز اول این پروژه در راستای حل مشکل کم آب به بهره برداری برسد.

وی با بیان اینکه روند اجرا و ساخت این پروژه از سوی پیمانکار در حال اجرا است، بیان داشت: به دلیل کمبود اعتبار این پروژه به کندی پیش می رود.

فاز اول تصفیه خانه شهر سامان تا یک ماه آینده راه اندازی می شود

نماینده مردم شهرستان شهرکرد، سامان و بن در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در راستای به بهره برداری رسیدن تصفیه خانه شهر سامان به دنبال جذب اعتبار برای این پروژه هستیم، بیان داشت: با تامین اعتبار فاز اول این پروژه تا یک ماه آینده راه اندازی می شود.

سید سعید زمانیان با بیان اینکه دستگاه های اجرایی از قبیل آب منطقه ای ، آب و فاضلاب شهری به دنبال حل این مشکل در این شهر هستند، بیان داشت: ساخت تصفیه خانه آب در این شهر به دلیل کمبود اعتبارات به کندی پیش می رود و به دلیل نداشتن اعتبار سیر روند این پروژه کند بوده است.

زمانیان با بیان اینکه مجوز برداشت آب در این شهر وجود دارد، بیان داشت: این برداشت آب زمانی محقق می شود که آب به صورت تصفیه شده به دست مردم برسد.

گزارش از زهرا مرادی