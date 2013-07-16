جشنواره خورشید مهر در گلستان برگزار می شود

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در اين جشنواره از كانون هاي برتر سازمان جوانان در سطوح شهرستاني و استاني در شهريور ماه تجليل مي شود.

وي با اشاره به كانون هاي اصلاح و تربيت گفت: تفاهم نامه اي با كانون اصلاح و تربيت زندان ها امضا شده است تا مددجويان اين كانون ها عضو هلال احمر شوند و براي اين قشر اردوهاي نشاط و .... برگزار شود، ميزباني كشوري اين طرح در مرداد ماه در استان گلستان برگزار مي شود.

طرح سایبان امید

به گفته اكبري، سايبان اميد طرحي مخصوص كانون هاي روستايي براي اماده سازي كانون ها براي مقابله با بحران ها و افزايش مهارت و غني سازي اوقات فراغت ها است، پيش بيني مي شود 120 كانون با يك هزار نفر در اين طرح پوسس داده شوند.

طرح قرار مهربانی

مدير عامل جمعيت هلال احمر استان ياداور شد: طرح ديگر قرار مهرباني با شعار اهداي عضو و اهداي خون هديه اي براي نجات جان انسان ها است، در اين طرح فرهنگ احسان و نيكوكاري و اهداي عضو تبليغ شده و در همه شهرستان ها برگزار ميشود.

وي متذكر شد: اردوهاي يك روزه نشاط در صيام با ظرفيت روزانه 100 نفر در اردوگاه كشوري دلند برگزار خواهد شد و هر روز 100 نفر از جوانان پذيرش مي شوند و برنامه هاي افطار، سحري، برنامه هاي فرهنگي، هنري و اموزشي برگزار خواهدشد.

اکبری یادآورشد: پيش بيني مي شود تا يك هزار نفر در اين طرح شركت كنند ، هلال احمر امادگي دارد تا هر روز اين برنامه ها را در اردوگاه دلند برگزار كند البته به شرطي كه دستگاه هاي متولي اوقات فراغت نيز در اين راه ياريمان كنند.

طرح ضیافت نور

اكبري ادامه داد: ضيافت نور برنامه ديگري است كه توسط هيئت حضرت علي اكبر در سطوح استاني و شهرستاني برگزار مي شود، در بخش دانشجويي نيز با استفاده از وبلاگ ها و سايت ها برنامه هاي مجازي و غير حضوري اجرا مي شود تا ارتباط دانشجويان با هلال احمر در طول تعطيلات تابستان قطع نشود.